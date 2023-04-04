 

Доктор Вялов описал три признака отказа поджелудочной железы

04.04.2023, 0:38, Разное
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Кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что поврежденная поджелудочная железа может долгое время не давать никаких заметных симптомов.

Сергей Вялов, гастроэнтеролог и гепатолог, отметил, что при длительном существовании проблемы может отсутствовать дискомфорт или боль. Человек может не чувствовать недомогания после употребления жирной пищи или алкоголя. Однако заболевание поджелудочной железы может вызывать неприятные симптомы. Вялов поделился с пользователями Telegram симптомами отказа поджелудочной железы.

Поджелудочная железа перестает вырабатывать ферменты, необходимые для пищеварения. Симптомы включают боль в животе, вздутие и проблемы со стулом. Доктор Поласки подчеркнул, что в случае постоянной слабости важно обратиться к врачу и обследовать орган. Это признак серьезного повреждения тканей поджелудочной железы. По словам доктора, переедание является одной из основных причин рака поджелудочной железы. Ферменты в поджелудочной железе могут перестать работать, когда человек потребляет слишком много пищи. “Пища не переваривается и просто улетучивается”, – сказал врач.

Вялов отметил, что люди могут нанести серьезный вред своей железе, сочетая никотин и алкоголь.


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