“Она умеет только копипастить”: неприкаянную Боню вывели на чистую воду

Телеведущая и

экс-звезда “Дома-2” Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года.

Известность девушка получилась как раз после участия в звездной телестройке.

Однако с эпохи “Дома-2” прошло уже много лет, а внимание к женщине не

ослабевает.

Астротиполог и

нумеролог Дмитрий Шимко сделал для “Дни.ру” специальный расклад, чтобы посмотреть судьбу

Виктории Бони. Характер женщины эксперт описывает как боевитый, мощный и даже, можно

сказать, управленческий. Скорее всего, Виктория лишена креатива, однако она

сполна возмещает его своей хваткой.

“Она неплохо

использует опыт и проецирует это. Она умеет только “копипастить”, не

изобретает велосипед”, — комментирует астролог.

Не все зрители до

конца понимают, чем именно занимается Виктория Боня, оттого и считают ее

неприкаянной. Однако, по словам астролога, с 2021 года Боня увлечена каким-то

делом, и в 2023 году она откроет для себя новые планы в самореализации. Скорее

всего, зрители услышат о Виктории уже этой осенью. При этом Шимко отмечает, что

выбранное дело затянется на долгие годы — на 20 или даже 30 лет.

В личной жизни

астролог увидел перемены в возрасте 42 лет. Если у Виктории Бони действительно

появились отношения в этот период, вполне возможно у них есть перспективы. Однако,

если у женщины в жизни уже есть отношения, начавшиеся до 40 лет, то за ними

будет занимательно наблюдать, говорит астролог. Впереди у Виктории Бони кризис, а

затем — интересное будущее.