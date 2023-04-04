“Она умеет только копипастить”: неприкаянную Боню вывели на чистую воду
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Телеведущая и
экс-звезда “Дома-2” Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года.
Известность девушка получилась как раз после участия в звездной телестройке.
Однако с эпохи “Дома-2” прошло уже много лет, а внимание к женщине не
ослабевает.
Астротиполог и
нумеролог Дмитрий Шимко сделал для “Дни.ру” специальный расклад, чтобы посмотреть судьбу
Виктории Бони. Характер женщины эксперт описывает как боевитый, мощный и даже, можно
сказать, управленческий. Скорее всего, Виктория лишена креатива, однако она
сполна возмещает его своей хваткой.
“Она неплохо
использует опыт и проецирует это. Она умеет только “копипастить”, не
изобретает велосипед”, — комментирует астролог.
Не все зрители до
конца понимают, чем именно занимается Виктория Боня, оттого и считают ее
неприкаянной. Однако, по словам астролога, с 2021 года Боня увлечена каким-то
делом, и в 2023 году она откроет для себя новые планы в самореализации. Скорее
всего, зрители услышат о Виктории уже этой осенью. При этом Шимко отмечает, что
выбранное дело затянется на долгие годы — на 20 или даже 30 лет.
В личной жизни
астролог увидел перемены в возрасте 42 лет. Если у Виктории Бони действительно
появились отношения в этот период, вполне возможно у них есть перспективы. Однако,
если у женщины в жизни уже есть отношения, начавшиеся до 40 лет, то за ними
будет занимательно наблюдать, говорит астролог. Впереди у Виктории Бони кризис, а
затем — интересное будущее.
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