BFM TV – «никто не виноват, но приходится платить» — турбизнес Прованса страдает из-за забастовок

Во Франции продолжающиеся забастовки против пенсионной реформы ударили по доходам туристического сектора в Провансе, рассказывает BFM TV. Турфирмы и гостиницы отмечают, что многие бронирования отменяются в последнюю минуту: люди не могут приехать из-за отмены рейсов или нехватки бензина.

КОРИНН ЛЁГРА, директор гостиницы Hôtel des Augustins и член ассоциации рестораторов и отельеров UMIH 13: Гостиница Hôtel des Augustins, я вас слушаю.

Вот уже больше месяца управляющая гостиницей в Экс-ан-Прованс отмечает, что бронирования отменяют в последнюю минуту, что отражается на доходах.

КОРИНН ЛЁГРА: В нашем заведении можно оценить вред от забастовок в 10—12 процентов выручки. Они составляют чистый убыток, поскольку эти бронирования отменились потому, что и туристы, и бизнес-клиенты не смогли приехать в Экс-ан-Прованс из-за забастовок в гражданской авиации, на железнодорожном транспорте, а также главным образом из-за нехватки бензина.

В этом марсельском туристическом агентстве тоже столкнулись со множеством возвратов из-за замены билетов на поезд или самолёт. По словам управляющего, повторяющиеся забастовки привели к отмене 40 процентов бронирований и некоторым проблемам.

ЖАН-МАРК ВИНЬ, управляющий туристическим агентством: У нас с коллегами возникают конфликты, которых раньше не было. При этом гостиничный бизнес не виноват, мы не виноваты, авиакомпании не виноваты — никто не виноват, но кому-то проходится платить: либо клиенты, либо предприниматели, ритейлеры или, как в данном случае, мы.

Согласно оценке конфедерации малого и среднего бизнеса, каждый день забастовки обходится Франции в 1,5 миллиарда евро.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2023 года.