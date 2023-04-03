 

Блумберг: Интерфейс смарт-часов Apple будет “значительно” изменен Apple впервые за много лет

03.04.2023, 23:17, Разное
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Компания Apple впервые за много лет вносит “значительные улучшения” в интерфейс смарт-часов Apple Watch. Об этом рассказал Марк Гурман из Bloombergs в информационном бюллетене Power On.

На конференции WWDC в июне 2023 года будет представлена новая операционная система watchOS 10. Дизайн WatchOS остается практически неизменным на протяжении многих лет. Гурман уверен, что в этом году он изменится: “Я считаю, что watchOS 17 получит крупное обновление, со значительными изменениями в интерфейсе”.

Гурман заявил, что watchOS нуждается в масштабном обновлении, поскольку в Apple Watch не произошло серьезных аппаратных изменений.По его словам, обновление Apple Watch должно быть запланировано на следующий год. Слухи предполагают, что оно будет оснащено микро-светодиодным экраном.


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