Блумберг: Интерфейс смарт-часов Apple будет “значительно” изменен Apple впервые за много лет

Компания Apple впервые за много лет вносит “значительные улучшения” в интерфейс смарт-часов Apple Watch. Об этом рассказал Марк Гурман из Bloombergs в информационном бюллетене Power On.

На конференции WWDC в июне 2023 года будет представлена новая операционная система watchOS 10. Дизайн WatchOS остается практически неизменным на протяжении многих лет. Гурман уверен, что в этом году он изменится: “Я считаю, что watchOS 17 получит крупное обновление, со значительными изменениями в интерфейсе”.

Гурман заявил, что watchOS нуждается в масштабном обновлении, поскольку в Apple Watch не произошло серьезных аппаратных изменений.По его словам, обновление Apple Watch должно быть запланировано на следующий год. Слухи предполагают, что оно будет оснащено микро-светодиодным экраном.