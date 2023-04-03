Терапевт Андреева: Ежедневный бокал вина не увеличивает риск ранней смерти

Новое исследование показывает, что любители слабого и умеренного алкоголя не подвержены повышенному риску ранней смерти. Алкоголь может увеличить шансы развития деменции и рака, что не является хорошей новостью для вашего здоровья. Хотя чрезмерное употребление алкоголя имеет очевидные риски, оно не является вредным.

Последствия умеренного и слабого употребления алкоголя все еще обсуждаются. С алкоголем связано множество проблем со здоровьем. Новое исследование показывает, что умеренное потребление алкоголя не связано с ранней смертью. Это означает, что выпивать пинту-другую пива в день может оказаться не так опасно, как мы думали. По мнению исследователей, эти напитки не улучшат ваше здоровье. Согласно полученным результатам, люди, употребляющие алкоголь в малых и умеренных количествах, имели такой же уровень смертности, как и те, кто выпивал более одного бокала вина в день. Однако женщины, выпивавшие хотя бы один бокал вина в день, имели больше шансов умереть молодыми, чем трезвенницы, заявила Ирина Андреева, врач общей практики, комментируя исследование.

Были изучены результаты 107 различных исследований со всего мира. Они включали 4,8 миллиона участников, что делает это исследование самым полным анализом такого рода. Обновленный мета-анализ и систематический обзор показал, что ежедневное умеренное или низкое потребление алкоголя не связано с риском смертности от всех причин. Однако более высокие количества алкоголя, которые у женщин начинались с более низких уровней, были связаны с повышенным риском.