 

Компания Oppo планирует выпустить быстрое зарядное устройство класса 300 Вт

03.04.2023, 23:17, Разное
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Компания Oppo планирует выпустить быстрое зарядное устройство класса 300 Вт, присоединившись к гонке за мощность зарядки более 200 Вт. Об этом пишет Gizchina, используя слова инсайдера из Digital Chat Station.

Хотя пока неизвестно, какой именно смартфон Oppo получит такую зарядку, инсайдер утверждает, что устройство будет иметь аккумулятор емкостью 4 600 мАч. При такой емкости смартфон можно будет зарядить до 100% всего за пять минут.Gizchina отмечает, что производители смартфонов увидели значительный качественный скачок в развитии стандартов быстрой зарядки. В 2020 году мощность зарядки составляла 65 ватт.

К 2021 году появилась быстрая зарядка мощностью до 125 ватт. Позже этот показатель был повышен до 200-210 Ватт.


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