 

Запахи банана и мяты уменьшают чувство голода: психологические трюки, помогающие сбросить вес

03.04.2023, 23:00, Разное
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Иногда заставить себя сесть на диету бывает слишком трудно, и в этом случае помогут маленькие хитрости, о которых знают немногие. Есть вещи, которые способны снизить аппетит или заставить вас съесть меньше, а вы этого даже не заметите. Зато “заметят” стрелки весов и сантиметровая лента во время измерения талии. Так что изучите эти лайфхаки и сбрасывайте вес легко и с удовольствием.

Запахи, снижающие чувство голода

В США было проведено интересное исследование, в котором участвовало более 3000 человек. Доктор Алан Хирш из Фонда исследований лечения при помощи запахов и вкусов, обнаружил, что запах бананов и мяты может контролировать чувство голода.

Было доказано, что запах банана, яблока или мяты может заставить мозг поверить в то, что вы едите эти продукты. То есть когда вы голодны, можете просто понюхать эти продукты, и в мозг пойдет сигнал, что вы поели. Это снизит тягу к еде и ограничит потребление калорий.

Оформите обеденный стол в синих тонах

Цвета тоже влияют на то, насколько сильно вы ощущаете голод. Например, синий помогает уменьшить тягу к перееданию. Также доказано, что некоторые цвета могут стимулировать аппетит, такие как красный и желтый, а вот синий имеет противоположный эффект.

Если хотите незаметно для себя сбросить вес, используйте синие скатерти, миски, тарелки или чашки, чтобы воспользоваться этим психологическим эффектом. Если на кухне будут поклеены синие обои, это тоже даст свой эффект. Так вы будете каждый раз съедать меньше, поддерживая себя в форме.

Ешьте в одиночестве

Прием пищи в одиночестве помогает вам сосредоточиться на еде, облегчая контроль над потреблением пищи. Исследования показали, что, когда вы едите в компании, вы, как правило, съедаете больше. Это происходит потому, что вы больше времени проводите за столом и вам сложно контролировать количество съеденной пищи.

Всегда выбирайте самую маленькую порцию

Если вам нужно питаться вне дома, старайтесь выбирать из меню самые маленькие блюда. Исследования показывают, что люди, которые не заказывают себе основное блюдо, как правило, съедают все на столе, даже когда они сыты. То есть, если даже вам принесут очень большие порции, вы опустошите тарелки, независимо от того, были ли вы голодны.

Ешьте перед зеркалом

Некоторые данные показывают, что прием пищи перед зеркалом может уменьшить количество пищи, которую вы обычно едите. Ученые подтвердили, что этот психологический трюк эффективен для похудения. Когда вы едите, глядя на себя в зеркало, вы можете сократить потребление пищи почти на треть.


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