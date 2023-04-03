В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

По телефону горячей линии 117 могут обратиться все, кто интересуется контрактной службой и мерами социальной поддержки бойцов и их семей.

На портале mos.ru открылся спецпроект с актуальными данными о службе по контракту. Посетителям портала доступна информация о федеральных и региональных выплатах и льготах.

Также в столице заработал единый пункт отбора на военную службу. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Единый пункт работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Туда могут обратиться все желающие поступить на военную службу, в том числе иностранные граждане.

На прием можно записаться онлайн. На портале mos.ru необходимо выбрать удобное время посещения.