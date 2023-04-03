Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма “Все страхи Бо”

На днях состоялась премьера “Все страхи Бо” режиссера Ари Астера. После первого просмотра автор ленты дал интервью журналистам. Во время разговора Астер признался, что исполнитель главной роли Хоакин Феникс терял сознание на съемках.

Там была очень напряженная сцена для Пэтти Люпон. Кадр был на ней, а не на Хоакине, но он внезапно выпал из кадра, — сказал Астер.

Режиссер подчеркнул, что изначально сильно разозлился, потому что получился очень хороший дубль.

Я понял, что дела плохи, потому что он позволял людям прикасаться к себе и ухаживать за собой. Дело в том, что он упал в обморок на чужой съемке, где просто помогал, но был во всем этом настолько, что потерял сознание. Это очень поэтично, — подытожил режиссер.

Хоакин Феникс

Фильм “Все страхи Бо” рассказывает о “параноике, который отправляется в эпическую одиссею”, путешествие в родной город к своей матери. Его мировая премьера состоится 20 апреля 2023 года.

Ранее в сети появились первые кадры со съемок продолжения “Джокера” Тодда Филлипса. Их опубликовал таблоид TMZ. Производство ленты началось в декабре 2022 года, а премьера запланирована на 4 октября 2024-го. На видео из соцсетей издания видно, как Феникс убегает от двух мужчин на улицах атмосферного Готэма. Один из героев одет в костюм Джокера из первого фильма.

Кадр из фильма “Джокер”Кадр из фильма “Она”