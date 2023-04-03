 

Скандалы: ЧВК «Вагнер» запустила в Свердловской области масштабную кампанию по привлечению новобранцев

03.04.2023, 22:23, Разное
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ЧВК «Вагнер» запустила в Свердловской области масштабную кампанию по привлечению новобранцев

Рекрутеры ЧВК «Вагнер» продолжают активно набирать в свои ряды сторонников, выражающих готовность отправиться в зону специальной военной операции. По сообщению очевидцев, мобильные центры «оркестра» уже замечены в городе Реж, Алапаевске и селе Покровское.

В массмедиа появилась информация, что сотрудники ЧВК «Вагнер» предлагают местным жителям зарплату в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, добровольцы могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск, полное вещевое обеспечение и солидные премии.

Аналогичные мобильные центры ранее появились в городах Красноуральск и Верхняя Тура.

Ольга Смирнова


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