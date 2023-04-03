«А вдруг в коробке бомба?»

В результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в центре Петербурга погиб военкор Владлен Татарский, пострадали более 30 человек. Подозреваемую задержали.

Подозреваемую в организации взрыва Дарью Трепову задержали утром на следующий день после взрыва. В ее розыске участвовали несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. В квартире в Пушкине (пригород Петербурга) еще ночью задержали ее мать и отчима. Процессуальный статус родственников Дарьи пока неизвестен.

Пострадавшими от взрыва по сообщениям властей города считаются еще около 30 человек, 19 из них на утро находятся в больницах.

Сообщение о взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной поступило в петербургскую полицию 2 апреля в 18.13. Ранее это заведение принадлежало бизнесмену Евгению Пригожину, о чем он сам и сообщил: «Кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары». В 17 часов 2 апреля в кафе был организован творческий вечер известного провластного блогера, автора телеграм-канала с полумиллионом подписчиков Владлена Татарского. По словам очевидцев, зал был полон.

Присутствовавшие на встрече рассказывали о довольно строгих мерах безопасности: в помещение никого не впускали в верхней одежде, тем более — с посторонними предметами. Судя по записям с камер видеонаблюдения, сначала сотрудник службы безопасности на входе не пропустил и Дарью (на встрече она представилась Настей), пришедшую в кафе с большой коробкой, в которой находилась статуэтка. По основной версии правоохранительных органов к этому моменту, именно статуэтка, внутри которой оказалось более 200 граммов тротила, и взорвалась.

Один из зрителей, побывавших на встрече с Владленом Татарским, журналист Марат Арнис подробно рассказал «Новой», как Дарье все-таки удалось пронести в зал коробку:

— Девушка, принесшая статуэтку, сидела чуть позади меня, она вслух жаловалась, что ее на входе не пропускали со словами: «А вдруг в коробке бомба?» Она прямо так и говорила. Она подняла руку в какой-то момент и сказала Владлену, что она студентка художественной академии, у нее есть подарок для военкора от творческого коллектива, его сделали в знак уважения к Татарскому, а охранник назвал его бомбой. Фактически эта девушка выпросила разрешения у Владлена. Он ответил ей: «Вносите, заодно и проверим». И охранник еще и помог принести этой студентке коробку из гардероба.

На кадрах канала «Рен ТВ» видно, как Владлен раскрывает коробку, радуется статуэтке, называет ее золотой. Сам момент взрыва на видео не попал.

— Взрыв раздался примерно через 3–5 минут после вскрытия коробки, — рассказал «Новой» гость встречи Владислав.

— Дарья в тот момент сидела рядом с Владленом, — продолжает Марат Арнис. — Всех посетителей снесло взрывной волной. В нас понеслись осколки, ошметки, кровь. Огня не было. Всех гостей по громкой связи предупредили, что может быть второй взрыв. Все, кто как мог, самостоятельно выбирались на улицу. Некоторые, выйдя, снова падали на землю.

Скорая помощь, по словам очевидцев, на место происшествия примчалась быстрее Росгвардии и пожарных.

— Работали круто, как я никогда не видел, — отметил Марат Арнис.

Еще одна свидетельница событий, Анна, рассказала «Новой», что видела какую-то окровавленную девушку, похожую на Дарью, вышедшую в числе первых из кафе, но не готова поручиться, что это не другая посетительница.

О подозреваемой в организации взрыва в центре Северной столицы, судя по соцсетям, известно, что она увлекалась кинематографом Кауфмана, Линчем, цитатами Годара, вегетарианским образом жизни. Супруг Дарьи Треповой Дмитрий Рылов, член Либертарианской партии (ЛПР), сейчас находится в эмиграции, как сообщили «Новой газете» в ЛПР. Также в партии рассказали, что супруга Рылова не имеет отношения к ЛПР.

С ночи к кафе на Университетской набережной петербуржцы несут цветы. На месте гибели Владлена Татарского уже возник стихийный мемориал.

По факту взрыва Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). Всех очевидцев событий сейчас опрашивает полиция. Во вторую очередь предполагается опросить пострадавших, попавших в больницы города. Среди раненых, по данным петербургского комитета по здравоохранению, есть 14-летняя девочка, которую ночью прооперировали. Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Еще около 20 — в состоянии средней и легкой тяжести.

Дарью Трепову задержали около 11 часов в Петербурге. По информации агентства «Фонтанка», девушку обнаружили на съемной квартире, недалеко от места вчерашнего взрыва. По данным правоохранительных органов, Дарья, хотя и прописана в Петербурге, в последние месяцы проживала в Москве. В Северную столицу приехала за несколько дней до взрыва.

Напомним также, что в ночь на 3 апреля из парадной дома в Пушкине следственная группа вывела женщину в маске. Оперативники с ней долго разговаривали, а квартиру в это время обыскивали. В этом доме долгое время жила и Дарья.

…Пока ничего неизвестно о выделении материальной помощи пострадавшим. Губернатор Александр Беглов не сделал никаких заявлений на эту тему. Равно градоначальник еще не выступил публично со своей оценкой события.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

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