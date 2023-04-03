Мнение: Россия выдавливает Европу из Азии

Мы лишили немцев с французами рекордного контракта в Индии. 120 поездов и 2000 вагонов для индийских железных дорог поставит российский Трансмашхолдинг. Мы наладим производство техники прямо на заводах в Индии, после чего будем обслуживать поезда на протяжении 35 лет. Европейцы проиграли в конкурентной борьбе. Цитирую из телеграма Трансмаша (ссылка):

Российско-индийский консорциум смог обойти конкурентов из Индии, Германии, Франции и Швейцарии благодаря тому, что предложил наименьшую цену – 1,2 млрд рупий ($14,5 млн) за один поезд. Французский Alstom захотел 1,6 миллиарда рупий, а швейцарско-индийский консорциум Stadler-Medha — 1,7 миллиарда рупий. Индийцы из Bharat Heavy Electricals (BHEL) и Titagarh Wagons указали вторую самую низкую базовую цену в 1,4 млрд рупий, а немецко-индийский Siemens-Bharat Earth Movers (BEML) запросил 1,45 млрд рупий за каждый поезд.

Всего Индия собирается закупить 200 поездов, однако 80 из них должна будет поставить компания, занявшая второе место в конкурсе. И только в том случае, если она снизит стоимость поставки до уровня “ТМХ”. Если же снижать цену производитель откажется, то российская компания получит заказ на поставку всех 200 поездов, а сумма контракта вырастет до $2,9 млрд.

Причин, по которым индийцы выбрали нас, несколько.

Во-первых, привычная тактика Запада — прийти в дорогом костюме и раздать взятки — начала в последние 10-20 лет давать сбой. В Индии, в Китае, в России, во многих других странах уже привыкли к западным жуликам, и просят их теперь при входе в помещение держать руки на виду. Каждый чиновник, каждый ответственный за закупки теперь знает: если он покупает у западных взяточников что-то крупное, или если он лоббирует такую закупку в коридорах власти, его будут тщательно проверять.

При этом конкретно в Индии к обычной настороженности, которая понятна при работе со взяточниками из Европы, добавляется ещё и заслуженная ненависть к колонизаторам. Европейцы не только отказались извиняться за свои многочисленные преступления против индийского народа, но и продолжают ходить с высоко поднятыми подбородками, как будто они люди высшего сорта. При таких настроениях в обществе условный индийский чиновник может быть уверен: если он осмелится взять взятку у какого-нибудь француза, следователи будут копать под него на совесть, от всей души.

Во-вторых, в 2022 власти Запада показали себя не просто жуликами, а жуликами больными, с натёртым черепом, у которых может в любой момент случиться припадок. Ну вот как заключать с такими контракт на 35 лет? Сегодня, допустим, перевели им деньги, а через год они заявляют, что решили ввести против Индии санкции, так как в Дели закрыли несколько клубов греческой любви. И всё — ни денег, ни поездов.

Наконец, главное. В прошлом году Европа выпустила себе в колени очередь из пистолета-пулемёта, пытаясь заменить русские нефть и газ. В качестве закономерного результата европейцы получили резкий рост цен на энергию, и их товары стали неконкурентоспособными. Так как в нынешней деградировавшей Европе зарплаты несправедливо высоки, а эпоха дешёвых товаров из Китая уже закончилась, выбраться из ловушки высокой себестоимости европейская промышленность не может. Их поезда слишком дорогие, чтобы напрямую конкурировать с русскими, и сделать дешевле европейцы не могут, потому что экономить больше не на чем. Даже если понизить зарплаты в Европе в 10 раз — а к этому всё и идёт — европейские поезда дешевле не станут, так как электричество в розетке и комплектующие из Китая дальше только продолжат дорожать.

Напомню, Эмманюэль Макрон предупреждал об этом ещё летом прошлого года (ссылка):

«Я считаю, что то, что мы переживаем сейчас, — это своего рода большой переворот или большое потрясение. По сути, мы переживаем конец изобилия, конец дешевой ликвидности — мы должны будем извлечь из этого экономические последствия — конец доступности продуктов и технологий, которые, как нам казалось, были постоянно доступны».

Переведу с политического языка на русский. Печатать евро больше некуда, он и так на грани гиперинфляции. Дешёвых углеводородов больше нет, так как Европа вместе с США напала на Россию. Дешёвых товаров из Азии больше нет, так как жизнь в Азии наладилась, и там больше никто не хочет работать за миску риса на белых сагибов. Эпоха изобилия закончилась, французы будут страдать.

Как европейцы докатились до жизни такой — тема для отдельного разговора. Пока что просто констатирую факт: холёная европейская промышленность, которую нам так долго ставили в пример, стала неконкурентоспособной. Не целиком, разумеется, но по большей части: вот как советские заводы в 1990-е, многие из которых конкурировать на равных с западными не умели, не хотели и не могли.

Дальше всё будет только хуже. Санкции против русской нефти сделали великое дело — наши нефтяники, народ довольно ленивый по большей части, с кряхтением оторвал задницы от кресел и вплотную занялся вопросами продаж. Если раньше многие нефтяные компании предпочитали просто сдавать нефть «оптом» западным трейдерам, которые брали на себя все хлопоты по её продаже, то теперь им пришлось шевелиться самостоятельно. Одним из приятных следствий стало появление у России собственного танкерного флота, который Запад не только не контролирует, но и не видит.

Блумберг пишет, что в мире начался бум строительства нефтяных танкеров (ссылка). Ещё бы! В последние месяцы российские нефтяники покупают в среднем по одному танкеру каждый день. Нефть в этих танкерах идёт туда, куда нам выгодно, а не в регионы, которые ввели на нефть свой шутовской потолок. Поэтому европейцы вынуждены русскую нефть покупать обходным путём, то есть платить за неё дороже, чем раньше. С газом ситуация ещё хуже, так как раньше он поступал по трубам, а теперь его приходится брать втридорога у подорвавших трубы американцев.

Впрочем, было бы ошибкой думать, будто все трудности у Европы исключительно из-за нас. Президент Франции — политик, а правящие политики не слишком-то любят нагнетать панику. Если уж Эмманюэль Макрон призывал затягивать пояса, значит пришла настоящая беда, и шансов уклониться от серьёзнейших проблем у Европы нет, даже если завтра она паче чаяния включит заднюю передачу и поддержит китайский мирный план. Вот, к примеру, свежая новость — страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти. Как указывают французские политики, министр финансов и экономики Франции «получил новую пощёчину» (ссылка). Всё идёт к повторению нефтяного кризиса 1973, с той только разницей, что тогда Запад нашёл источник дешёвой нефти в зависимом от импорта еды СССР, а теперь спасать Запад уже некому, вся нефть на планете уже распределена. Более того, в условиях острого дефицита производители нефти начнут выбирать, кому продавать нефть, а кому — нет, с кем заключить контракт на 30 лет, а кому изредка продавать остатки с излишками. И, разумеется, неверные европейцы с их шулерскими фокусами будут стоять в самом конце очереди.

Если не случится ничего неожиданного, Европу ожидает цепная реакция. Слишком дорогое производство уже приводит к закрытию заводов. Уровень жизни падает, денег в экономике становится меньше. Евро обесценивается. Внутренний рынок схлопывается, предприятия продолжают закрываться. Зарплаты падают ещё сильнее, безработица становится жуткой, пособий не хватает ни на что. Обостряются старые социальные проблемы, начинаются бунты. Пожалуй, за счастье будет, если в этих условиях Европе удастся избежать массового сепаратизма и гражданских войн…