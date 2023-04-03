По словам Воробьева, наиболее частым признаком рака мочевого пузыря является киста

Потенциальные раковые заболевания можно определить, обратив внимание на изменения в моче. Предупреждающие признаки рака мочевого пузыря есть не всегда.

Гематурия, которая является наиболее частым симптомом при раке мочевого пузыря, встречается в 85 процентах случаев. Вот некоторые видимые признаки, которые могут помочь вам определить этот предупреждающий признак. Рак мочевого пузыря – это когда опухоли образуются в слизистой оболочке мочевого пузыря. Первый признак рака обычно обнаруживается в туалете. Гематурия – самый распространенный симптом карциномы мочевого пузыря – также известен как “гематурия”.

“Гематурия означает наличие крови в моче. Это можно обнаружить с помощью анализа мочи или невооруженным глазом. Хотя в большинстве случаев этот признак может быть безболезненным, он может стать заметным после того, как вы сходите в туалет. Вы можете увидеть кровавые полосы в моче или моча может стать коричневой. Возможно, что кровь исчезает и не видна постоянно. Это тревожный признак, который наблюдается примерно у 85 процентов людей, страдающих этим заболеванием. “Гематурия может быть вызвана кровоизлиянием непосредственно в опухоль”, – сказал Андрей Воробьев, врач-онколог.

Хотя кровь в моче может быть признаком рака мочевого пузыря (отличительный признак), гематурия может возникать и из-за доброкачественных состояний, таких как инфекции или цистит. Если вы обнаружили кровь в моче, ваш врач должен обследовать ее.