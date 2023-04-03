Моя Мишель встретилась с поклонниками в Рив Гош в Краснодарском крае

30 марта и 2 апреля благодаря совместному проекту HELLO! и РИВ ГОШ краснодарские поклонники певицы Моя Мишель смогли максимально приблизиться к своему кумиру. Звезда не только провела открытый паблик-ток в универмагах РИВ ГОШ в обоих городах, побеседовав с президентом сети Эдгаром Шабановым, но и выступила с концертами, зрителями которых смогли стать все желающие.

В рамках обоих мероприятий Моя Мишель ответила на вопросы фанатов и сфотографировалась с ними на память для социальных сетей. Собрали полный фотоотчет ниже.

Моя МишельМоя Мишель и Эдгар ШабановЭдгар ШабановЭдгар Шабанов, Моя Мишель, Владимир Помукчинский