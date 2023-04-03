Скандалы: И снова хотят как лучше

Потянет ли Росалкогольрегулирование дополнительные обязанности по контролю за рынком табака?

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект Минфина, предполагающий введение комплексного государственного регулирования табачной отрасли на основе уже работающей системы контроля алкогольного рынка. Функции регулятора передадут ведомству Игоря Алёшина, но справится ли оно с возросшей нагрузкой?

На заседании правительства РФ 9 марта Минфин представил законопроект «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Проект получил одобрение правительства и в настоящее время проходит рассмотрение в профильных комитетах Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия и внедрения говорят и представители бизнеса, и отраслевые эксперты. Ожидается, что уже в апреле документ будет принят.

Законопроект предусматривает целый ряд мер по предотвращению незаконного производства и оборота табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. В частности, производители будут обязаны регистрировать основное производственное оборудование, а неиспользуемое – консервировать. Также запрещается розничная продажа продукции не в потребительской упаковке, без сопроводительных документов. Кроме того, сырье и продукция будут проходить в том числе через систему маркировки «Честный знак». В Минфине считают, что установленные этим законом требования позволят обеспечить комплексный механизм государственного контроля и регулирования табачного рынка.

Действительно, проблема нелегального оборота сигарет в России остается очень острой уже не первый год. По данным за 2016 год, в России было около 45 млн курильщиков, то есть примерно каждый третий россиянин. А каждая вторая выкуренная ими сигарета была поддельной, утверждали эксперты. Благодаря принятым государством мерам по противодействию курению табака и пропаганде здорового образа жизни сейчас количество курильщиков в России оценивается в 27,9 млн человек, то есть курящими остаются более 20% населения. Сейчас, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), доля нелегальной табачной продукции составляет 12,9%, это примерно каждая седьмая пачка сигарет. При этом емкость рынка розничной торговли сигаретами на 2021 год достигла 1,2 трлн рублей и продолжает расти, а ущерб госбюджету от нелегального оборота исчисляется десятками, если не сотнями миллиардов.

…а получится – как всегда?

И вот с этой плачевной, хотя и не безнадежной ситуацией предлагается справляться Росалкогольрегулированию. В свете предстоящего расширения функционала ведомство планируют переименовать, и, скорее всего, оно получит название Росалкогольтабакконтроль. Между тем, стоит обратить внимание, как эта организация справляется со своей первичной функцией – регулированием рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Фамилии чиновников Росалкогольрегулирования то и дело мелькают в скандальных новостях, связанных с арестами бывших и действующих сотрудников ведомства. В декабре по обвинению в покушении на взяточничество в особо крупном размере был арестован Михаил Терещенко, бывший помощник Игоря Алёшина. Предшественник нынешнего главы ведомства Игорь Чуян, как мы помним, скрывается в Черногории от уголовного дела о хищении через «алкогольные схемы» 30 млрд рублей у «ОФК-банка».

Пресса не раз сообщала и о других уголовных делах, связанных с выстроенными на алкогольном рынке теневыми схемами не без участия и покровительства сотрудников РАРТак откуда у законодателей такая уверенность, что ведомству, погрязшему в скандалах, связанных с рынком алкоголя, надо отдать под контроль еще и табачный рынок? Где основания считать, что переименование РАР в РАТК поможет ему справиться с дополнительной нагрузкой? И не приведет ли такое решение к еще большей коррупции и лоббированию интересов «кого надо» на табачном рынке?

Российский табачный рынок, почти полностью зависимый от зарубежных производителей, после заявлений четверки международных гигантов табачной индустрии о приостановке бизнеса в России находится в стадии переформатирования. Сами производители – Japan Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands – вынужденные сделать громкие заявления после начала известных событий, всячески ищут возможности для возобновления производства и торговли в России: кому охота добровольно терять столь емкий и растущий рынок? Ведь на их место с удовольствием придут другие производители – из Индии, Китая, Бразилии и других стран, не отказывавшихся от сотрудничества с Россией. И есть мнение, что для российских курильщиков не составит особой проблемы сменить пачку сигарет с привычным логотипом на какую-то другую, которая может прийтись по вкусу и по карману.

В целом же ситуация на российском табачном рынке такова, что государство одной рукой борется за здоровье своих граждан, а другой рукой затыкает дыры в законодательстве, чтобы не упускать выгоду от тех, кто все еще продолжает курить.

Фото: Скандалы.ру

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”