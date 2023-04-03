Чрезвычайщина

В условиях эпидемии власти хотели иметь права и не иметь обязанностей. Опыт прижился.

Как только в последние 20 лет ни называли российский политический режим: и «управляемой демократией», и «электоральным авторитаризмом», и «гибридным» (ох, сколько мы спорили об этом с Екатериной Шульман), и «недостойным правлением»…

Последние годы дают основание назвать его «правлением по понятиям».

Три года назад, когда началась эпидемия ковида, сразу же началась и эпидемия «псевдочрезвычайщины».

Ни в РФ в целом, ни в регионах не были введены ни режим чрезвычайного положения (ЧП), ни режим чрезвычайной ситуации (ЧС). И не был объявлен карантин. Почти во всех случаях власти вводили только режим «повышенной готовности» (что означает наличие «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации»).

Однако постановлениями правительства и распоряжениями губернаторов вводились многочисленные запреты и ограничения:

на свободу передвижения граждан,

на экономическую деятельность,

на работу предприятий и организаций,

а также штрафы за нарушение этих запретов и ограничений.

Эти запреты, конечно же, ограничивали права и свободы граждан. Чего стоило одно только требование «самоизоляции» для пожилых людей (при том, что они не более опасны для окружающих, чем молодые)! Или всеобщие запреты посещать парки и скверы (где опасность заразиться самому или заразить других уж точно меньше, чем аналогичная опасность в открытых для посещения продуктовых магазинах или общественном транспорте).

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

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Акция против СВО. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

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