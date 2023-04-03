Мнение: Рейтинг городов с лучшим транспортом, рейтинг свободы СМИ и рейтинг демократии

1. Блогер Китайский связной указывает, что системное лицемерие западных рейтингов распространяется не только на рейтинги свободы-демократии, но даже и на рейтинги городского транспорта (ссылка):



Китайские эстеты совместными усилиями пытаются понять, почему в рейтинге общественного транспорта Нью-Йорк выше Москвы и Пекина, на примере фотографий из метро.

Странные. Да потому что ни в одном Правильном Рейтинге иначе и быть-то не может, иначе он сразу становится Неправильным Рейтингом.

2. А вот типичный пример того, как работают рейтинги «свободы» СМИ (ссылка):





Как видите, на русскоязычное население и русскоязычные СМИ понятие свободы на Западе не распространяется.

3. Ну и посмотрим заодно на тот самый рейтинг демократии в мире от британского журнала «Экономист». Вот карта стран мира согласно этому рейтингу (ссылка):

Как видите, несмотря на абсолютно тоталитарную военную диктатуру, постоянную принудительную мобилизацию, закрытие всех телеканалов, угнетение по языковому и религиозному признаку, британские аналитики из «Экономиста» считают, что уровень демократии в соседней несчастной республике выше, чем в России.

В действительности, разумеется, единственный смысл этого рейтинга и этой карты – это показать, какие государства властям Британии и США не нравятся (ведут независимую политику либо являются открытыми противниками), а какие государства являются верными американскими вассалами (либо с кем англосаксы поссориться всерьёз ещё не успели, например, с Индией, Бразилией и ЮАР).