 

Мнение: Рейтинг городов с лучшим транспортом, рейтинг свободы СМИ и рейтинг демократии

03.04.2023, 20:35, Разное
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1. Блогер Китайский связной указывает, что системное лицемерие западных рейтингов распространяется не только на рейтинги свободы-демократии, но даже и на рейтинги городского транспорта (ссылка):
 
Китайские эстеты совместными усилиями пытаются понять, почему в рейтинге общественного транспорта Нью-Йорк выше Москвы и Пекина, на примере фотографий из метро.

Странные. Да потому что ни в одном Правильном Рейтинге иначе и быть-то не может, иначе он сразу становится Неправильным Рейтингом.

2. А вот типичный пример того, как работают рейтинги «свободы» СМИ (ссылка):
 

Как видите, на русскоязычное население и русскоязычные СМИ понятие свободы на Западе не распространяется.

3. Ну и посмотрим заодно на тот самый рейтинг демократии в мире от британского журнала «Экономист». Вот карта стран мира согласно этому рейтингу (ссылка):

Как видите, несмотря на абсолютно тоталитарную военную диктатуру, постоянную принудительную мобилизацию, закрытие всех телеканалов, угнетение по языковому и религиозному признаку, британские аналитики из «Экономиста» считают, что уровень демократии в соседней несчастной республике выше, чем в России.

В действительности, разумеется, единственный смысл этого рейтинга и этой карты – это показать, какие государства властям Британии и США не нравятся (ведут независимую политику либо являются открытыми противниками), а какие государства являются верными американскими вассалами (либо с кем англосаксы поссориться всерьёз ещё не успели, например, с Индией, Бразилией и ЮАР).

Источник: Место для дискуссий


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