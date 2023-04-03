Пять продуктов, провоцирующих приступы астмы

Некоторые продукты питания могут усиливать воспаление в бронхах, что может привести к обострению астмы. Астма, хроническое заболевание дыхательной системы, вызывается воспалением в бронхах.

Симптомы астмы включают хрипы, одышку, сухой кашель и раздражающий сухой кашель. Исследования показали, что некоторые продукты питания могут провоцировать или усугублять приступы астмы.

Искусственные подсластители.

Американский фонд астмы и аллергии утверждает, что аспартам (подсластитель, не содержащий калорий) может вызывать аллергические реакции и ухудшать симптомы астмы.

Продукты, подвергшиеся обработке.

Продукты с высокой степенью переработки, такие как замороженные и упакованные продукты, могут содержать искусственные красители и консерванты, которые могут усиливать приступы астмы.

Жирная пища.

Жирная пища может привести к увеличению веса. При астме очень важно поддерживать себя в хорошей форме. Ожирение может вызвать обострение астмы, заставляя дыхательную систему работать интенсивнее. Эксперты также утверждают, что некоторые жиры, такие как авокадо и оливковое масло, полезны для страдающих астмой. Эти жиры богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают бороться с воспалением.

Сульфиты содержатся во многих продуктах питания.

От сульфитов у людей могут ухудшаться симптомы. Они часто встречаются в винах и пиве в качестве консервантов. Вы также можете найти сульфиты в соленьях и сухофруктах, а также в креветках и маринованных огурцах.

Молочные продукты.

Есть некоторые доказательства того, что молочные продукты могут ухудшать симптомы астмы. Это может быть связано с повышенной выработкой слизи. Информация от Pronews о продуктах, которые могут вызвать более тяжелые симптомы астмы.MedikForum.ru ранее писал о маслах, которые помогают удалять холестериновые бляшки из кровеносных сосудов.