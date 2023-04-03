 

По данным Государственной Думы, в Fan ID могут появиться новые изменения

03.04.2023, 20:25, Разное
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В интервью “Парламентской газете” председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что проект документа, подготовленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, упрощает получение электронного удостоверения болельщика для детей, пенсионеров и инвалидов.

Дмитрий Свищев сообщил, что некоторые поправки уже обсуждались в Государственной Думе. Парламентарий заявил, что Fan ID необходимо отменить для детей до 14 лет и инвалидов, которые ограничены в передвижении по столице. Новое предложение министров, если оно будет одобрено, значительно упростит процесс получения паспорта болельщика для людей, которые не могут самостоятельно посетить МФЦ.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил до 1 мая упростить систему идентификации футбольных болельщиков для детей, инвалидов и пенсионеров.


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