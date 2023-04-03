Лед или пламень: французский или красный маникюр на короткие ногти – главные тренды весны-2023

Когда кажется, что все идеи для нейл-арта исчерпаны, тогда на помощь приходят старые добрые тренды. Например, маникюр с однотонным красным покрытием и френч. Можно использовать каждый по отдельности, а можно соединить их вместе, чтобы получить сногсшибательный результат.

Французский маникюр

Уже долгие десятилетия есть дизайн ногтей, который не выходит из моды с момента своего появления. Речь идет о френче.

Он нравится представительницам прекрасного пола из-за простоты в воспроизведении в домашних условиях и универсальности.

Ведь именно такой дизайн уместен во всех ситуациях и обстоятельствах. Френч подходит и для офиса и деловых встреч, и для свадьбы, и просто для повседневной жизни.

Если говорить о тренде весны-2023, то можно выделить френч на коротких ногтях. При таком маникюре можно подчеркнуть красоту ногтевой пластины. Если есть желание, то можно украсить ногти блестками.

Алые ногти

Если спросить у мужчин, какой дизайн ногтей им нравится больше, то большинство ответит, что это красное однотонное покрытие. Действительно, естественные оттенки привлекают представителей сильного пола гораздо больше, нежели кислотные. А еще они любят простой нейл-арт, а не сложный и многоцветный.

Красные ногти действительно смотрятся потрясающе. Причем длина совершенно не имеет значения. Можно поэкспериментировать с оттенками лака и выбрать вариант, который нравится больше всего.

Ведь есть насыщенный алый, ближе к бордо. А есть более блеклый или яркий, больше в сторону оранжевого. Все эти варианты уместны в текущем сезоне.

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Нейл-арт два в одном

Самый новейший тренд этой весны — это совмещение двух трендов, которые были упомянуты выше. То есть вы покрываете ногти однотонным красном лаком понравившегося оттенка. А затем оформляете кончики ногтей оригинальным образом. К примеру, вы можете сделать окантовку золотистой фольгой. Серебристая не очень подойдет в данном случае, поскольку золото лучше сочетается с алым цветом. Если хотите, то вместо фольги можете просто использовать лак золотистого цвета с блестками. По сути, результат будет один и тот же.

Есть и другая идея красного френча. Суть заключается в том, чтобы использовать лаки с разным покрытием: матовым и глянцевым. Сначала вы покрываете ногти одним лаком, а затем другим делаете окантовку на кончиках. Совмещение текстур дает потрясающий эффект.

На первый взгляд френча словно и не видно, но нейл-арт все равно выглядит привлекательно и очень необычно.