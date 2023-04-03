 

Две ложки молотого кофе, розмарин и вода: экономичный и эффективный способ скрыть седину без химии

03.04.2023, 20:08, Разное
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Женщины, как правило, комплексуют по поводу седых волос. Они портят внешний вид, добавляют возраст. Чтобы избавиться от седины, многие представительницы слабого пола применяют краски для волос. Но такая продукция содержит искусственные компоненты, которые порой плохо сказываются на состоянии кожи головы. Как скрыть седые пряди с помощью натурального средства?

Естественный и бюджетный способ

Оказывается, чтобы спрятать седину, необязательно покупать дорогие и не слишком полезные краски. Лучше воспользоваться природным средством. Оно гораздо полезнее и дешевле косметической продукции из салонов красоты или из магазинов. В состав натурального средства входят всего два ингредиента – кофе и розмарин.

Однако при его использовании стоит учитывать индивидуальные особенности организма. При склонности к аллергическим реакциям перед применением натурального красителя нужно посоветоваться со специалистом.

Средство подходит для темноволосых женщин. Если его применяют обладательницы светлых локонов, пряди приобретают не слишком приятный коричневый оттенок. Те, кто использовал это натуральное средство, уверяют, что для достижения ощутимого результата необходимо несколько сеансов окрашивания. Эти процедуры помогут придать волосам ровный, насыщенный цвет и скроют седину.

Как применять природный краситель

Чтобы приготовить это натуральное средство, надо взять несколько веточек свежего розмарина, две столовые ложки молотого кофе и два литра чистой воды. Воду наливают в кастрюлю, доводят до кипения.

Затем добавляют в нее веточки розмарина и кофе.

Ждут несколько минут, пока жидкость не закипит и не приобретет однородный цвет. Через десять минут кастрюлю убирают с огня. Оставляют массу примерно на полчаса, чтобы она настоялась.

Перед нанесением смесь надо процедить. Смазать волосы пищевой содой. Оставить ее примерно на десять минут. А затем равномерно нанести процеженную жидкость на волосы. Оставить массу примерно на двадцать минут. Смыть краситель теплой водой. Для достижения ощутимого результата процедуру проводят несколько раз в неделю.


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