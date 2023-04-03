“Сердечко плохо стучало”: нерожденного внука певицы Славы придушило пуповиной

На днях знаменитая артистка поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее старшая дочь родила на свет первенца, а звезда в свои 42 года стала бабушкой. Брюнетка дала понять, что с ее внуком все хорошо. Однако, как оказалось, слукавила. Накануне певица Слава сообщила довольно печальные новости о состоянии сына своей дочери.

По ее словам, беременность наследницы протекала без каких-либо проблем и опасений. В день родов Александра сходила на йогу, а после отправилась к врачу на плановый осмотр. Там выяснилось страшное: нерожденного внука певицы придушило пуповиной. К счастью, он оставался жив, но пупочный канатик обмотал его, из-за чего начались проблемы.

“Сердечко плохо стучало”, – с ужасом вспомнила певица Слава. В итоге Александру отправили на экстренную операцию, которая прошла успешно. Правда, звездный наследник родился на две недели раньше, а семья, по словам певицы, пережила стресс. К счастью, сейчас здоровью первенца Александры ничего не угрожает. К тому же рядом с мамой и новорожденным ребенком постоянно находятся врачи.

Стоит отметить, что появление на свет внука для брюнетки стало настоящим праздником. В честь этого события она даже публиковала кадры, на которых выпивает и закусывает со слезами счастья на глазах. Певица Слава была рядом, пока Александра рожала, а вместе с ней в больнице находился новоиспеченный папочка.