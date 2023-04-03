 

Больше зелени и новые газоны: Собянин рассказал о планах благоустройства участка Ленинского проспекта

03.04.2023, 19:50, Новости дня
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В Москве благоустроят участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до Университетского проспекта. Работы пройдут вместе с завершением строительства станций “Новаторская” и “Вавиловская” Троицкой линии метро, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Привычный облик исторической части Ленинского проспекта с широкой проезжей частью и бульварами сохранится. Интенсивность движения автомобилей не изменится.

Ленинский станет красивым и уютным, подчеркнул градоначальник. По его словам, планируется добавить больше зелени и разбить газоны.

Воздушные провода уберут под землю. В прилегающих к проспекту дворах обновят две детские и одну спортивную площадки. В парке “Надежда” появится новая собачья площадка.

Благоустройство пройдет на территории парка 40-летия ВЛКСМ. Также в порядок приведут улицы Кравченко, Крупской и Новаторов.

Собянин напомнил, что первый этап благоустройства Ленинского проспекта прошел в 2020-2021 годах. В 2022-м в порядок привели головной участок от Университетского проспекта до центра.

В 2023 году в столице благоустроят более 1,6 тысячи дворов. Там обновят детские и спортивные площадки, установят скамейки и фонари с энергосберегающими лампами, высадят деревья и обустроят газоны.


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