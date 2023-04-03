От путешествия по далеким галактикам до петербургского структурализма: 8 выставок апреля

Отправиться в «далекую Галактику»

Подарок всем, для кого Люк Скайуокер, Хан Соло и Принцесса Лея — не просто имена, а целая вселенная. Накануне Дня звездных войн в павильоне №21 на ВДНХ откроется выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике». Этот масштабный проект перенесет зрителей в мир самой известной космической саги. Больше двухсот экспонатов в 16-ти тематических зонах — галерея костюмов, техника, аниматронные представители инопланетных рас, в общем, все, от чего сердце поклонника «Звездных войн» запоет. А еще можно будет посидеть за штурвалом звездолета и купить сувениры на память.

Когда: с 28 апреля

Где: ВДНХ, павильон №21

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Узнать все о советской моде

После революции Москва стала настоящей фэшн-столицей, где создавали актуальные образы для советских людей. О становлении и развитии советской моды рассказывает масштабный проект в Музее Москвы. «Дом моделей» собрал эскизы и готовые наряды известных советских модельеров, в том числе Вячеслава Зайцева, Татьяны Осмеркиной, Светланы Качаравы, Галины Гагариной, Натальи Орской и других. А также ткани, выкройки и модные журналы, фотографии с показов и хронику разных лет.

Когда: до 18 июня

Где: Зубовский б-р, 2

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Послушать хрустальный звон

«Гимн стеклу» звучит в Музее хрусталя им. Мальцовых. В филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника открывается выставка к сорокалетию музея. Она рассказывает о том, как появился Гусевской промысел и хрустальный завод, и знакомит с образцами художественного стекла, которые созданы на производстве. Эта выставка — возможность увидеть предметы, которые редко покидают фондохранилище. В экспозиции — больше двухсот образцов Гусевского хрустального завода: от дореволюционных до предметов массового производства советской эпохи, включая цветные изделия из редкоземельного стекла, свинцовый хрусталь, а также авторские произведения.

Когда: 1 апреля

Где: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2А

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Подняться на крышу Artplay

Центр дизайна Artplay и проект «Москва глазами инженера» запускают экскурсию, посвященную первому креативному кластеру столицы‎. Экскурсия станет погружением не только в архитектуру, но и уличное искусство с реальными и виртуальными объектами от известных художников в пространстве музея под открытым небом, где их можно будет не только увидеть, но и услышать в формате городских сказок. Участники экскурсии проследят историю Artplay от зарождения производства в XIX веке до ревитализации промышленной территории в наши дни, прогуляются по галереям, связывающим корпуса, увидят сохранившееся заводское наследие, воспользуются уникальной навигационной системой и даже спустятся в бомбоубежище. Завершением экскурсии станет подъем на крышу с невероятной панорамой Москвы.

Когда: с начала апреля

Где: Центр дизайна Artplay (ул. Нижняя Сыромятническая, 10)

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Увидеть работы российских дизайнеров

Почти 70 экспонатов из 15-ти городов собраны на выставке участников шорт-листа Всероссийского конкурса предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Здесь представлены мебель, предметы интерьера, посуда, текстиль, керамика, объекты студийного дизайна, работы fine craft. Есть и любимчики публики, в том числе работа, которую выбирали чаще всего на народном голосовании. Это подвесной структурный канделябр LOUISE20 от дизайн-студии из Владивостока LPTV Design.

Когда: до 9 июля

Где: Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1

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Соединить науку и искусство

В Еврейском музее и Центре толерантности о науке и искусстве будут говорить «На языке правил и исключений». Так называется совместная выставка с Политехническим музеем, которая охватывает период от эпохи Возрождения до наших дней. В экспозиции много интерактивных зон: например, в «Астрономии» можно прогуляться среди созвездий и посмотреть на работы Ростана Тавасиева, в разделе «Физика» об иных измерениях говорят на языке Малевича, а в комнате Эймса посетители погрузятся в трехмерную оптическую иллюзию.

Когда: 4 апреля — 2 июля

Где: ул. Образцова, 11, стр.1А

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Остаться наедине с собой

В арт-пространстве BURO ALL GALLERY можно увидеть тотальную инсталляцию Дарьи Неретиной «Скрытые фигуры». Старые и новые работы художница объединила и создала из них оазис, где каждый посетитель сможет оказаться наедине с самим собой. Это время для размышления о хрупкости жизни и бесконечное формирование воспоминаний через вещи, арт-объекты и ощущения.

Когда: до 2 июня

Где: Б. Саввинский пер., 12/5

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Изучить «Петербургский структурализм»

В галерее AI «21-й век» открылась выставка 11-ти петербургских авторов — живописцев и скульпторов, объединенных термином «структурализм». Он подразумевает работу с формой и объемом на плоскости. Петербургский структурализм закономерно продолжает аналитические традиции отечественного авангарда, сформировавшиеся в первой трети ХХ века. Малевич, Филонов, Матюшин, Петров-Водкин — мэтры, повлиявшие на все последующие мировоззренческие и пластические поиски искусства города. От них ниточка традиций протянулась непосредственно к поколению художественной молодежи 1970–80-х, к тому же на «перестроечной» волне сложилась благоприятная обстановка для оживления всей культурной жизни страны, в изобразительное искусство влилась свежая кровь: оно помолодело и раскрепостилось, освободившись от идеологических штампов.

Экспозицию составили произведения Сергея Борисова, Елены Бочаровой, Натальи Земляной, Сергея Касьянова, Александра Кондратьева, Людмилы Куценко, Александра Позина, Веры Соколовой-Зайцевой, Владимира Харина, Вячеслава Хомутова, Валерия Шабловского.

Когда: до 26 апреля

Где: Гороховский переулок, 7

Вход свободный

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