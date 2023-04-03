Продюсер Саша Санта о саунд-дизайне, музыке для сериалов и работе с Сергеем Жуковым

Саша, вы не только исполнитель собственных песен, но и саунд-продюсер — ваши треки поет Полина Гагарина, Сергей Жуков, Ханна, Стас Пьеха, Dava и многие другие артисты. Как вы пришли к идее писать для других? И что проще — создавать для себя или для кого-то?

Примерно два-три года назад один артист попросил написать для него песню, и я отдал свою, которую делал для себя. Но потом грянула пандемия, и можно сказать, что все началось из-за нее — мы все сидели дома, писали много музыки и начали предлагать ее артистам. Потихоньку собралась очень сильная команда авторов, битмейкеров и саунд-продюсеров, которую впоследствии мы решили назвать SantaSong. Каждая песня как ребенок. Иногда бывает очень грустно расставаться с песнями, но, когда слышишь готовый результат, как-то успокаиваешься и понимаешь, что песня попала в нужные руки, или голос. (Смеется)

Писать для кого-то абсолютно точно сложнее, тут необходимо соблюдать все: пожелания артиста, его стиль, манеру исполнения. Саунд — это очень большой труд, приходится заранее угадывать, что нужно артисту, при этом не уходя в арифметику и сохраняя душу.

Вы также известны своими работами для сериалов: “Лети” из “Молодежки” на СТС помнят до сих пор, а сейчас вы пишете для “Евгенича” на Пятнице. Как происходит отбор музыки для кино? Сначала рождается песня, которую хотят взять саундтреком, или к вам приходят с конкретным запросом?

По поводу “Евгенича”: Сергей (Жуков — прим. ред.) уже отснял первый сезон, мы начали сотрудничать после. Он предложил поработать для сериала, и нам эта идея очень понравилась. Некоторые песни были написаны еще до этого предложения. Я показал их Сергею, и он сказал, что это то, что нужно. К примеру, песня “Король распродаж”, которую в сериале исполнил Николай Басков, была написана еще задолго до выхода сериала. И до того, как Сергей Жуков забрал ее в сериал, ее слышал всего один артист. Какие-то песни для “Евгенича” были написаны исключительно на заказ, непосредственно под артиста вместе с Сергеем, который также во многих песнях выступает соавтором.

Есть фильм или сериал, для которого вы бы хотели написать музыку?

Кстати, я бы хотел для начала отметить, что последнее время восхищаюсь российским кинематографом. И на многие сериалы наших режиссеров я прямо “подсел”. (Улыбается) Было бы интересно поработать с Дмитрием Тюриным, который снял “Триггер”. С “Бывшими” уже получилось — песня “Бабочки”, которую мы написали для Полины Гагариной, стала саундтреком к этому сериалу.

Ваш путь в шоу-бизнес шел через конкурс “Новая волна” и телепроекты на федеральных каналах, как они вам помогли? На ваш взгляд, сейчас подобные проекты имеют прежнее влияние на медийность?

“Новая волна” дала мне очень много знакомств с разными людьми из тусовки, мои выступления оценили всеми любимые артисты, появилось больше уверенности в том, что я на правильном пути. А еще она дала трехнедельный марафон репетиций, новые знания от режиссера Александра Ревзина, и специальную награду МУЗ-ТВ — приз зрительских симпатий, а также съемки и ротацию клипа.

Я все время нахожусь в поле творчества Игоря Яковлевича Крутого: до “Новой волны” я поучаствовал в проекте “Главная сцена” (это аналог “Х-Фактора”), там я спел песню “Я тучи разведу руками”, на которую в итоге мы и сняли клип. Честно сказать, участие в проектах работает только в процессе. Много разных предложений, работы, но в какой-то момент я понял, что мне надоели соревнования, и я просто начал делать свою музыку. Сколько можно петь каверы? Теперь уже меня приглашают в разные проекты и вокальные конкурсы в качестве члена жюри. Сразу скажу, благодаря своему опыту, быть строгим у меня не выходит. Даже не знаю, хорошо это или плохо. (Улыбается)

Нужны ли вообще вокальные конкурсы? Не превращают ли они желание стать популярным артистом в вечную гонку за победой?

Вот об этом я и говорю. Конкурс — это соревнование. Я считаю, что там должны соревноваться очень сильные вокалисты. Но до конца я для себя не понимаю, для чего это. В спорте, например, все понятно: взял золото — ты чемпион. В нашей сфере, если у тебя нет своего материала, то не будет и артиста. Меня всегда удивляет, когда люди говорят: ну вот, он же выиграл, к примеру, “Голос”, и почему же у него ничего не получается?! А не получается потому, что никому не интересно слушать без конца кавер-версии уже спетых кем-то песен. Поэтому буду повторять снова и снова: артист создает свою песню, а песня создает артиста.

Откуда взялась идея создания альтер эго — Саши Дарвина? В чем различия с творчеством Саши Санты?

В прошлом году для проекта “Саша Санта” мы решили попробовать песни немного в другом стиле. Как многие могли заметить, это была серия песен дворовых, пацанских. (Смеется) Некоторые из них оказались успешнее предыдущих, но у “Саши Санта” было очень много и других готовых песен в прежнем лиричном звучании. Мы решили, что будет нелогично выпускать после новых песен старый, всеми любимый материал — так и родился “Дарвин”. Сейчас мы приняли решение, что снова будем делать ту же попсу, благодаря которой меня и полюбили слушатели, но просто еще более качественно. “Дарвин” достаточно быстро развивается, поэтому мы приняли решение, что он тоже будет, но абсолютно точно уже с другой музыкой. Пока что мы ищем подходящий материал для него.

В комментариях к вашей музыке поклонники часто пишут, что вы недооцененный артист. А как вы сами считаете?

Я считаю, что всему свое время. Скорее всего, я и сам был не готов: где-то ленился, где-то выдавал слабый материал. Раньше я делал все в погоне за узнаваемостью, популярностью — все очень как-то по-детски, неосознанно. Сейчас я понимаю, для чего записываю песни, о чем эти песни, кто их будет слушать, чем они будут полезны… Да и аудитория растет — значит, я на правильном пути. Есть много примеров, когда артист выстрелил с одной песней, год она продержалась в чартах, но после мы сразу его забыли. Я бы не хотел такой путь. Но если сейчас моя песня выстрелит, то я буду этому очень рад, потому что мне есть что спеть и после — материала очень и очень много.

Недавно у вас вышел новый сингл и клип “Том и Джерри” — история любви, где постоянно кипят страсти. Вообще, вся ваша музыка – это чувственная лирика. Чем вы вдохновляетесь при написании, и что послужило вдохновением для “Том и Джерри”?

На мой взгляд, песня “Том и Джерри” — это очень обычная история, которая касается большинства пар, семей. То ругаются, то мирятся… Думаю, многие нашли в ней что-то из своей жизни.

Насколько ваши песни автобиографичны, или это все — творчество?

Каждая песня — это история, которую я когда-то проживал или проживаю в данный момент времени, но очень часто это чужая история, спетая от третьего лица. Есть еще “песни-мотивашки” — я их очень люблю и девчонкам они тоже нравятся. (Улыбается)

В музыкальной индустрии существует парадокс: о прекрасной любви поют те, кто сам не очень счастлив, а о бывших и танцах до утра, чтобы “он понял, кого потерял”, поют примерные семьянины и действительно счастливые люди. Вот и у вас — жена и две чудесные дочки, а песни в миноре. Как вы думаете, с чем это связано?

Если взять новый материал, то он очень отличается от того, что я пел раньше. Здесь больше счастливых историй. Опять же, это могут быть песни от третьего лица или что-нибудь из прошлой жизни. Но сегодня, когда у меня уже есть две дочки, больше всего мне хочется транслировать позитивный материал, чтобы и им было что слушать. (Смеется) Хватит грусти, пора веселиться и радоваться!

Вы сами из большой семьи? Хотели бы еще одного ребенка?

Нет, у меня небольшая семья. У родителей как-то не сложилось, и мы с мамой были вдвоем. Я за многое благодарен своему дедушке, фамилию которого я с гордостью ношу и который дал мне все мужское, что требовалось тогда ребенку. Потом, когда я уже закончил школу, мама удачно вышла замуж за хорошего мужчину, и я с легкостью и спокойной душой улетел из своего казахского гнезда в Россию. В Москве я познакомился со своим родным отцом: мы в очень хороших отношениях, оказалось, что у меня есть сводные братья и сестра. Это здорово. Получается, что семья все же большая. (Cмеется) Мне всегда казалось, что иметь большую семью — это очень классно. Я и сейчас так думаю, но это большой труд и большая ответственность. Еще одного — возможно, но точно не сейчас. (Улыбается)

Вы писали песни сыну Сергея Жукова. Не было желания привести в шоу-бизнес свою дочку и писать песни для нее?

Ой, я не из тех родителей, которые будут, как говорится, вести по своим стопам. Старшая дочка просит периодически позаниматься с ней, но я не вижу явного таланта и объясняю, что это большая работа. Сегодня хочу, а завтра нет — так не выйдет. У нее очень хорошо в спорте дела идут — она ходит на гимнастику, на плавание. А младшая дочка еще совсем маленькая. Все может быть. Если буду слышать, что есть талант, то будем его развивать. А дальше уже пусть сама решает, нужно ли ей это.