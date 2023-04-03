Скандалы: СКР окружает главу Челябинска уголовными делами

Бюджетные деньги уходят по «многолетним партнерам»

В проблемной для Южного Урала дорожной сфере рискует разыграться очередной скандал. По предварительным данным, уголовное дело об уклонении от уплаты десятков миллионов рублей налогов могло быть возбуждено в связи с деятельностью управленцев «Уралдорстроя» («УДС»), участником и директором которой числится Нвер Колозян. Бизнесмена отраслевики называют давним партнером администрации Челябинска и регионального Миндортранса, известным по «освоению» бюджетных миллиардов.

При этом претензии ФНС к «Уралдорстрою», как выясняется, значительно шире, а сам Колозян уже становился фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Говоря о возможных последствиях, участники рынка делают акцент на вале криминальных историй, рядом с которыми упоминается администрация Натальи Котовой. В пример приводятся и бывший председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, считающийся человеком Петра Конарева», и сам Конарев, которого называют «доверенным лицом Котовой», и другие конфликты, находящиеся сейчас в самом разгаре. Так, упоминая и последние поручения председателя СКР Александра Бастрыкина, аналитики приходят к суждению, что Москва «берется всерьез за «команду» Текслера – Котовой».

СУ СКР по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту совершения должностными лицами коммерческого предприятия преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

По версии следствия, в период 2017-2019 годов управленцы включили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты в бюджет более 45 млн рублей.

По предварительным данным, речь может идти об ООО «Уралдорстрой» («УДС»; ранее «ТПК ЯКК»). В частности, о такой версии сообщает со ссылкой на медиа политолог Александр Подопригора, отмечая: «Колозян известен многолетним тесным сотрудничеством с челябинскими властями на «освоении» бюджетных миллиардов на дорожных работах».

Между тем, по данным «Правды УрФО», проблемы «Уралдорстроя» (директор и участник, согласно «Контур.Фокус», – Нвер Колозян), судя по всему, совсем не ограничиваются 45 миллионами. Так, издание сообщало, что «УДС» были доначислены НДС, налог на прибыль, соответствующие пени и штрафы в общей сумме более чем на 101,8 млн. При этом решение было «заморожено» после ссылок коммерсантов на угрозу «значительного ущерба».

Отметим, накануне по ходатайству самого налогоплательщика обеспечительные меры в части 10 млн были отменены. Не исключено, что это связано с погашением части обязательств перед бюджетом.

При этом у «Уралдорстроя» уже возникали крупные разногласия с ФНС, о чем также подробно сообщала «Правда УрФО». Более того, в отношении Нвера Колозяна тогда возбуждалось уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ, которое рассматривалось в Ленинском районном суде Челябинска. Тогда дело закрыли в связи с погашением долга, оставив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Примечательно, что «Уралдорстрой», который участники рынка относят к так называемой «армянской группе», стабильно фигурирует в резонансных скандалах, что, однако, не мешает компании получать значительные бюджетные средства. Так, «УДС» вместе с «Нижавтодорстрой» признавались участниками многомиллиардного антиконкурентного соглашения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Ситуация с дорожниками даже приводила к столкновению мэрии, возглавляемой Натальей Котовой, с УФАС и ОНФ. Кроме того, суд подтверждал антиконкурентное соглашение на аукционе по реконструкции набережной реки Миасс, в котором, по версии УФАС, участвовали все тот же «УДС», комитет дорожного хозяйства города Челябинска и «Челябинсксвязьинвест».

Говоря о новом уголовном деле, вероятно, в дорожной сфере, отраслевики указывают, что ранее был отправлен в отставку и задержан председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, которого участники рынка называют «человеком Петра Конарева», считавшегося близким доверенным лицом Котовой. Конарев, в свою очередь, получил обвинения по девяти эпизодам получения взяток по п.п. «а», «в» ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ. В марте представители Кучитарова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, пытались добиться смягчения меры пресечения, но апелляция оставила без изменения решения первой инстанции.

В свою очередь, политолог Александр Подопригора, рассуждая об очередном уголовном деле, также видит определенные тенденции. «Кажется, за «команду» Текслера – Котовой Москва нынче берется всерьез. <…> Разнообразные и многочисленные претензии к фирмам Колозяна были очень давно, однако он всегда выходил «сухим из воды» – именно благодаря взаимозаинтересованному сотрудничеству с местными чиновниками, продолжая получать огромные контракты. Ситуация изменилась потому, что фирма Колозяна сначала очень сомнительно получила почти полмиллиарда бюджетных рублей на капитальный ремонт «путинской» автодороги Фершампенуаз – Париж – Джабык, а потом провалила его», – дает свою оценку в телеграм-канале эксперт.

Он также обращает внимание, что информация о возбуждении уголовного дела совпала с требованиями председателя СКР Александра Бастрыкина представить доклад о возможных незаконных действиях администрации Челябинска при выдаче разрешений на строительство элитного жилого комплекса на месте СК «Полет».

«За последнее время было какое-то огромное количество дел, в связке с которыми, так или иначе, звучит администрация Котовой. При этом обсуждается, что против возможной отставки главы выступает губернатор Текслер. Но к его окружению также могут возникнуть вопросы, такой персонаж, как «Саша на порше», не даст соврать», – рассуждает собеседник издания, знакомый с конфликтами.

Добавим, при этом тот же «Уралдорстрой» продолжает поглощать бюджетные средства. Так, только в марте, согласно информации «Контур.Фокус», Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подписало с фирмой Нвера Колозяна контракты более чем на полмиллиарда.

Оригинал материала: “Правда УРФО”