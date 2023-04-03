Мнение: Китаизация Африки, газовый юань и призывы делиться в ООН

1. За предыдущие примерно 20 лет, как видно по заглавной карте, Китай стал главным торговым партнёром большинства стран Африки (главным источником импорта товаров в эти страны). В этой роли китайцы вытеснили и Францию, и другие страны Европы, не говоря уже о США, которые Африку долгое время недооценивали.



Американские СМИ сейчас обеспокоены тем, что что итогам 2022 года общий товарооборот Китая с Африкой достиг рекордной величины в 282 миллиарда, если считать в американских долларах (ссылка). Это составляет более 40% от товарооборота между Китаем и США (690 миллиардов, ссылка).

Одновременно Китай сейчас активно наращивает торговлю с Россией, странами Азии и Латинской Америки. Кроме того, приоритетным для Китая уже много лет является не экспорт, а внутренний рынок.

Дальнейший рост торговли с незападными странами позволит Китаю легко пережить западные санкции в случае начала войны за Тайвань. Между тем, в случае начала полномасштабной санкционной войны с Китаем, сами западные страны пострадают ещё жёстче, чем они уже пострадали в результате введённых ими антироссийских санкций.

2. Китайский юань занимает всё более важную роль в торговле энергоресурсами. Теперь уже и европейцы вынуждены торговать с Китаем в юанях (ссылка):



Китайская национальная нефтяная корпорация (CNOOC) и французская TotalEnergies совершили первую для КНР сделку по продаже сжиженного природного газа за юани через Шанхайскую биржу нефти и природного газа.

В кратком заявлении биржи указывается, что было продано порядка 65 тыс. тонн СПГ, поступивших из ОАЭ.

В реальности этот СПГ мог поступить отнюдь не из ОАЭ (откуда Франция могла бы сделать закупки напрямую), а из России, с нашего Дальнего Востока или из нашей Арктики.

3. Организация Объединённых Наций, которая выступает «за всё хорошее против всего плохого», а на деле мало на что влияет, регулярно выступает с заявлениями в духе «надо делиться», обращёнными к богатым странам. Вот одно из недавних таких выступлений (ссылка):

Международное сообщество, особенно развитые государства, должны начать активно помогать более бедным странам, чтобы избавить население от нищеты, призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Это касается более 1,1 миллиарда человек. Слова генсека представлены на сайте организации.

Так, на официальную помощь богатые государства должны выделять часть доходов, около 500 миллиардов долларов в год, добавил он и раскритиковал страны, которые не сдержали обещание отдавать на эти цели 0,15-0,2 процента валового национального дохода (ВНД).

Менее развитые страны мира, по словам Гутерриша, в последнее время испытывают особые трудности на фоне кризиса, резких климатических изменений и «глубокой исторической несправедливости». Он также отметил, что «цифровая революция» затормозила развитие самых бедных стран, а военные действия на Украине резко ускорили рост цен на продукты и топливо.

Как видите, нам с вами (в том числе, ведь Россия – богатая страна) предлагают отстёгивать 0,2% наших доходов на поддержку штанов жителей Африки, беднейших стран Азии и какого-нибудь Гаити. А если ориентироваться на цифру в 500 миллиардов в год, то это около 0,5% глобального ВВП, то есть речь идёт уже примерно о 0,5% трат на бедные страны.

Готовы ли вы лично платить эту сумму из своего кармана, коллеги? Со своей зарплаты и прочих доходов? Особенно интересно, что ответят на этот вопрос коммунисты.

Сумма выглядит небольшой. Но, во-первых, её можно было бы и вовсе не требовать, если бы, скажем, страны НАТО вместо того, чтобы тратить, согласно натовскому плану, не менее 2% своего ВВП на военные расходы, направили бы эти деньги на помощь тем же африканцам.

Во-вторых, большой вопрос, а не навредит ли увеличение помощи экономическому развитию беднейших стран. Массовая продовольственная помощь с Запада уже давно подрывает сельское хозяйство во многих африканских странах, где местные фермеры просто не могут конкурировать с бесплатными или почти бесплатными раздачами еды.

Да и вообще, если богатые страны возьмут на содержание бедные, будут кормить растущее население Африки (что, на самом деле, обойдётся не настолько уж дорого), то какой стимул тогда для африканцев будет работать и развиваться? В Африке тепло, ни одежда, ни капитальное жильё для выживания там особенно не нужны. Если обеспечить бесплатное питание и медицинскую помощь, то Африка может превратиться в некое подобие коммунистического рая (и даже лучше, ведь работать не надо).

Господам из ООН правильнее было бы говорить не столько о помощи беднейшим странам, сколько о целевых инвестициях в их развитие и о создании условий, при которых эти инвестиции будут окупаться. Чем-то подобным в Африке занимается тот же Китай, который весьма прагматично вкладывается в инфраструктурные проекты и добычу ресурсов на Чёрном континенте. Но китайцы-то Африку не колонизировали, и требовать с них денег просто так, на исправление «глубокой исторической несправедливости», было бы странно.