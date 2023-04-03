Удалось создать нейронную сеть, которая обходит все проверки ботов

Американские инженеры Google Research создали нейронную сеть, которая обходит защиту от ботов. Она позволяет пользователям вводить комбинации букв, цифр и символов на фотографии (так называемая captcha). На это обратил внимание ITHome.

Pix2Struct – так называется программное обеспечение. Встроенный искусственный интеллект может преобразовать изображение в текст, даже если оно содержит искаженные символы. Это делается для того, чтобы роботы не могли идентифицировать символы. Тест Captcha используется для подтверждения того, что просматриваемая вами страница настоящая. Однако, если было внедрено новое программное обеспечение, боты могут пройти тест captcha.

Разработчики Pix2Structs утверждают, что их модель ИИ также может распознавать структуру страницы, независимо от того, какие элементы были использованы. Поскольку некоторые символы хранятся в коде сайта, это позволяет улучшить распознавание символов. Pix2Struct – это совместный проект ученых и стажеров из Google Research. Авторы также заверили нас, что модель не была специально разработана для captchas. Cloudfare, компания, создавшая альтернативный способ идентификации людей в Интернете, предложила более раннее решение проблемы капчи.