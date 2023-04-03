Россия осуждает соглашения о пенсионном обеспечении военнослужащих СНГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашения о пенсионном обеспечении военнослужащих из стран СНГ, а также пограничников в странах СНГ. Этот документ опубликован на портале правовой информации.

В 1992 году соглашения были заключены в Ташкенте. Эти документы касались прав на пенсию военнослужащих из Советского Союза, которые проживали на территории СНГ. Совет Федерации заявил, что первоначальный смысл документов был утрачен с появлением в СНГ нового пенсионного законодательства.

Совет Федерации РФ ранее заявил, что новое пенсионное законодательство для СНГ утратило свой первоначальный смысл. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета по международным делам, сообщил, что в настоящее время осуществляется переход на двусторонние пенсионные соглашения. Эти соглашения распространялись и на бывших военнослужащих из стран СНГ. Они имели право на получение выплат из российской казны по прибытии в Россию. Эта сумма традиционно была выше, чем в других государствах Содружества.

В аннотации говорится, что соглашение не повлияет на права на пенсии нынешних военных пенсионеров. Те, кто уже имеет право на пенсию, по-прежнему будут получать ее по старой системе.

В феврале Государственная Дума одобрила сохранение военных пенсий для тех, кто вернулся на действительную службу. Пенсионеры с зарплатой ниже той, на основании которой была рассчитана пенсия, будут иметь право на повышенные выплаты.