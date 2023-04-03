 

Силуанов: Самозанятые не будут иметь права на имущественные и социальные налоговые вычеты

03.04.2023, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Антон Силуанов, министр финансов России, заявил, что расширение налоговых вычетов, предоставляемых самозанятым работникам, не планируется.

Налоговые вычеты для физических лиц, которые платят НДФЛ, предоставляются. “Кто платит НДФЛ, а кто нет? К ним относятся самозанятые, а также те, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Каковы их ставки? У них абсолютно минимальные налоговые ставки, поэтому мы не планируем распространять на эти спецрежимы те налоговые вычеты, которые сейчас есть по НДФЛ”, – сказал г-н Силуанов в интервью блогеру Ксении Падериной.

По словам министра финансов, россияне получат налоговый вычет, если вложат более 400 000 рублей в долгосрочные сберегательные программы. В ближайшие месяцы, по его словам, станет возможным софинансирование государством долгосрочных накоплений до 36 000 рублей в год.

Депутаты от Либерально-демократической партии ранее выступили с предложением о том, что самозанятые могут получить право на вычет по имущественным налогам. Авторы документа утверждают, что поводом для разработки законопроекта послужили обращения самозанятых. Хотя проект был направлен на рассмотрение в Государственную Думу, в итоге он не был принят.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11.22 / Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки

10.02.23 / Мнение: Время митингов

25.03.22 / Володин пригрозил Байдену Гаагским трибуналом

30.10.20 / Скандалы: ЦБ сносит пирамиды

01.12.21 / Вышедший из тайги старообрядец попросил вакцинировать его от коронавируса

23.03.22 / Мнение: Пишите правильно

03.08.22 / Мнение: Зачем Путин кормил Германию, лучше бы кормил Россию!

27.03.22 / Мнение: Вопрос референдума о вступлении ДНР и ЛНР в состав РФ

01.05.21 / ФСИН может направить осужденных на строительство БАМа

29.07.22 / Госдолг Германии достиг исторического максимума, превысив 2,3 триллиона евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика