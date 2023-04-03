Силуанов: Самозанятые не будут иметь права на имущественные и социальные налоговые вычеты

Антон Силуанов, министр финансов России, заявил, что расширение налоговых вычетов, предоставляемых самозанятым работникам, не планируется.

Налоговые вычеты для физических лиц, которые платят НДФЛ, предоставляются. “Кто платит НДФЛ, а кто нет? К ним относятся самозанятые, а также те, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Каковы их ставки? У них абсолютно минимальные налоговые ставки, поэтому мы не планируем распространять на эти спецрежимы те налоговые вычеты, которые сейчас есть по НДФЛ”, – сказал г-н Силуанов в интервью блогеру Ксении Падериной.

По словам министра финансов, россияне получат налоговый вычет, если вложат более 400 000 рублей в долгосрочные сберегательные программы. В ближайшие месяцы, по его словам, станет возможным софинансирование государством долгосрочных накоплений до 36 000 рублей в год.

Депутаты от Либерально-демократической партии ранее выступили с предложением о том, что самозанятые могут получить право на вычет по имущественным налогам. Авторы документа утверждают, что поводом для разработки законопроекта послужили обращения самозанятых. Хотя проект был направлен на рассмотрение в Государственную Думу, в итоге он не был принят.