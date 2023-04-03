Мнение: О необходимости готовиться к распаду и краху России… Отсчёт начался?

Итак, диагноз ясен, а #прогноз печален. #Россия ступила на пагубный путь, который приведёт её к распаду и краху, и к этому надо быть готовым. Времени на раскачку нет – или «почти нет». Ход истории неумолим и обратный отсчёт идёт независимо от того, слышите ли вы звуки таймера.

В любом случае крах будет не только скорым, но и «впечатляющим».

А у вас уже есть тревожный чемоданчик на такой случай?

Самое время собрать…

Обо всём этом честно предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В основном его слова были обращены к западным лидерам. Но… имеющий уши да услышит ©

Запад должен уже сейчас подготовиться к краху и распаду России, чтобы не повторить ту же ошибку, которую он сделал с Советским Союзом, заявил советник по национальной безопасности Украины. В интервью The Times Алексей Данилов сказал, что мартовская встреча президента Путина с президентом Китая Си подтвердила то, во что #Украина давно верила: #Россия слаба и находится на грани распада.

«Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России, — сказал Алексей Данилов. — Но этот процесс уже идёт». По его прогнозу, обрушение сверхдержавы произойдёт в течение трёх, пяти или семи лет. «Это исторический процесс, а историю не остановить», — добавил украинский чиновник.

Его интервью вышло как раз в тот день, когда российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Бахмут (или Артёмовск) – небольшой город на востоке Украины, за который в последние месяцы велись упорные боевые действия, – «юридически взят». Киев, впрочем, это отрицает. Правда, он отрицал и падение Соледара незадолго до этого.

Как бы то ни было, Алексей Данилов считает, что именно «неудача» РФ в процессе возвращения Украины стала «смертельным ударом по единству России». Возможно, у него есть свои секретные источники информации на этот счёт. И хрустальный шар, позволяющий заглянуть в будущее. А возможно, это был сеанс «успокоительного» для западной публики, всё более недоумевающей, почему же при кратном росте военной поддержки Украины со стороны Запада особых успехов ВСУ не видно уже пятый месяц подряд.

И хотя украинские СМИ пытаются разогнать тему якобы «провала» зимней кампании России, на самом деле, ожидания успешных операций были именно от Украины. Особенно после успешного манёвра российских войск на левый берег Днепра из Херсона.

«Зима может намного больше повредить “плохо экипированным” российским войскам в Украине, которые уже на большей части фронта перешли к обороне, но хорошо снабжаемые украинские военные вряд ли остановят контрнаступления из-за прихода зимы. Напротив, замёрзший грунт может упростить передвижение украинской техники – и делать это (наступать – А.Н.) будет проще, чем в условиях осенне-весенней распутицы», – говорилось, например, в одной из ноябрьских сводок американского Института изучения войны, который в меру честно отрабатывает нарративы Киева.

Вот такой у громких пророчеств Алексея Данилова военно-стратегический контекст…

А вы ожидаете «краха и распада» России? Готовитесь к нему?

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