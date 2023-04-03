Как побаловать себя: что предсказывает вам ваш гороскоп на апрель

Апрель-2023 обещает быть «урожайным» на разнообразные события, учитывая смену конфигураций планет. Писатель-астролог Эмма Ховарт дает рекомендации представителям всех знаков зодиака, на что обратить внимание и как побаловать себя для сохранения позитивного душевного настроя.

Овен: «Начните сначала»

Эта мантра как нельзя лучше отражает концепцию вашего гороскопа на текущий месяц. У вас есть возможность начать жизнь с чистого листа и смоделировать свое идеальное будущее. С 6 апреля, с полнолуния, начинается благоприятный период для налаживания личной жизни. 11 апреля может произойти судьбоносная встреча со второй половинкой.

С 20 апреля становятся актуальными вопросы финансовой безопасности. С 21-го числа и до конца месяца расслабьтесь и не планируйте ничего масштабного.

Чтобы побаловать себя, закажите индивидуальный прогноз (астрологический или по Таро) на свой день рождения.

Телец: «Не торопитесь»

Ожидайте небольшой эмоциональной встряски. Она необходима вам для духовного развития. Придется расстаться со всем старым и изжившим себя, чтобы освободить место для нового и перспективного.

С 11 апреля вы почувствуете облегчение и сможете исцелиться от душевных ран. Появится желание приступить к кардинальным переменам, но не торопитесь. Пока лучше строить планы на будущее.

Побалуйте себя приобретением талисмана и амулета, который насытит вас энергией. Рассмотрите изделия из нефрита.

Близнецы: «Будьте в центре внимания»

Вы сделаете открытие, которое перевернет ваше сознание. С 6 апреля придет осознание, что необходимо приступать к активным действиям, а не ждать с моря погоды. С 11 апреля появится реальная возможность наладить личную жизнь. Бывайте почаще вне дома, чтобы не упустить шанс.

Побалуйте себя пало санто, чтобы почувствовать прилив сил и энтузиазма.

Рак: «Найдите время для себя»

Ожидайте настоящего прорыва в карьере. Вы хорошенько потрудились и действительно заслужили успех. Однако сможете еще больше преуспеть, если еще потрудитесь. Может возникнуть зависть к вашим карьерным достижениям у кого-то из близких. Вам сейчас важно проявить здоровый эгоизм и действовать в своих интересах.

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Побалуйте себя интересным и увлекательным чтивом.

Лев: «Сделайте шаг назад»

Ваша жизнь трансформируется прямо сейчас. Это хорошо, и вы правильно поступаете, что упорно идете к своей цели. Чтобы избежать разочарований в будущем, сделайте шаг назад и оцените обстановку. Проведите работу над ошибками, отсейте ненужных людей. После 20 апреля семь раз подумайте прежде, чем принимать то или иное решение.

Побалуйте себя домашним садом и огородом. Начните выращивать зелень, посадите рассаду. Можете использовать ароматерапию для восстановления сил и энергии.

Дева: «Знайте себе цену»

Вы окажетесь за пределами зоны комфорта, но это пойдет вам на пользу. После 6 апреля может изменится денежная ситуация. Вы осознаете, что стоите большего, что подтолкнет вас к поиску более высокооплачиваемой работы.

После 20 апреля избегайте драмы в отношениях. Вы можете получить весточку от бывшего и задуматься о воссоединении. Не торопитесь. Напомните себе же о том, почему вы расстались с этим человеком.

Побалуйте себя шоколадом, чтобы повысить настроение. Также будет полезно почитать книги по саморазвитию.

Весы: «Верьте в любовь»

Любовь витает в воздухе. Вы чувствуете, что очень нуждаетесь в партнере. Вам ничего не нужно предпринимать для того, чтобы оказаться в паре: вторая половинка сама вас найдет. Это может быть как новый человек, так и бывший избранник. К середине апреля вы уже будете находиться в отношениях.

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После 20 апреля постарайтесь снизить социальную активность. Этот период подойдет для переосмысления, работы над ошибками, извлечения уроков из прошлого.

Побалуйте себя ароматерапией, принятием пенной ванны, посещением спа-салона.

Скорпион: «Вставайте»

Вы чувствуете себя изможденным и морально истощенным. У вас нет сил и энергии для того, чтобы начать заботиться о себе и своем здоровье. Однако это нужно сделать для того, чтобы восстановиться. Как бы вам ни было лень, поднимайтесь с дивана и начинайте заниматься спортом, устраивайте детокс-процедуры.

После 20 апреля фокус вашего внимания сместится с работы на личную жизнь. Будьте осторожны в высказываниях в период ретроградного Меркурия, чтобы не запятнать репутацию.

Чтобы побаловать себя, запишитесь на ретрит. Это групповая медитация, занятия на тему духовного развития.

Стрелец: «Сделайте перерыв»

Полнолуние 6 апреля осветит ваш социальный дом, а это означает, что вас ожидает много знакомств, общения. Если вы задумывались о переменах в личной жизни, то знайте, что женихи/невесты будут выстраиваться к вам в очередь.

С 20 апреля рассматривайте те идеи, которые раньше вы однозначно «отметали» в сторону. Именно их реализация может принести ошеломляющий успех. Сделайте небольшой перерыв во время ретроградного Меркурия.

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Побалуйте себя практикой медитации. Можете также заняться йогой. Скачайте соответствующее мобильное приложение, чтобы добиться успехов.

Козерог: «Стремитесь к большему»

Вы всегда ставите перед собой весьма амбициозные цели, но в этом месяце нужно установить еще более высокую планку. У вас немало достижений в карьере, но может быть еще больше. Также открытым остается вопрос, как совместить работу и личную жизнь.

После 20 апреля вы поймете, что нужно сделать, чтобы сбалансировать эти сферы. Решение вам может сразу не понравиться, но вскоре вы осознаете, что оно является единственно верным.

Побалуйте себя гаданием на картах Таро или разбором своей астрологической натальной карты. Заодно узнаете о себе много интересного.

Водолей: «Знайте свои сильные стороны»

Кто сказал, что вы должны оставаться там, где вы сейчас находитесь? Кто сказал, что вы должны вести себя так, как ожидают от вас другие? У вас есть что сказать о себе миру, поэтому отстаивайте право на свободу и независимость. Укрепляйте свои сильные стороны.

С 20 апреля вас накроет ностальгия. Пришло время вернуть себе то, что у вас отняли.

Побалуйте себя покупкой нового кристалла. Зарядите его в полнолуние и используйте в качестве амулета или талисмана.

Рыбы: «Эволюционируйте»

В этом месяце вам точно повезет. Только все произойдет не так, как вы рассчитывали, что немного выбьет из колеи. Смиритесь с переменами, а не противьтесь им. Они необходимы для того, чтобы вы могли эволюционировать. С 20 апреля прислушивайтесь к голосу интуиции.

Побалуйте себя пенной ванной. Запишите на листе бумаги то, что вам нужно сделать в обозримом будущем, чтобы приблизиться к осуществлению заветных желаний.