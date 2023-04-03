Водителей обяжут иметь при себе полный комплект запасной резины

В связи с резким изменением климата на территории РФ правительство утвердило обновлённые требования для транспортных средств при эксплуатации дорог общего пользования. Автовладельцы будут обязаны иметь при себе полный комплект запасной резины. Количество покрышек в таком комплекте зависит от транспортного средства.

В случае остановки транспортного средства сотрудником ГИБДД при отсутствии полного комплекта запасной резины (4 колеса для легковых автомобилей) дальнейшее передвижение запрещается, а ТС будет принудительно эвакуировано на штрафплощадку до устранения нарушения.

Дополнительно в постановлении правительства отмечается, что шины должны соответствовать сезону и метеоусловиям: с октября по апрель автовладельцы обязаны использовать комплект зимней резины и ещё один иметь в запасе, во время осадков необходимо иметь два комплекта дождевой резины.

По мнению правительства, Минстранса и ГИБДД, нововведение поможет подготовить автовладельцев к любыми изменениям метеоусловий и снизить аварийность на дорогах.

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