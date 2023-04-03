 

Восьмимесячный малыш погиб в аварии под Петербургом

03.04.2023, 18:29, Новости дня
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На 13-м километре дороги “Анташи – Ропша – Красное Село” в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает Радио 1, водитель Mitsubishi не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Renault.

В результате аварии погибла 8-месячная девочка, тяжелые травмы получили 5-летний мальчик, 39-летняя женщина и водитель Renault. Водителя Mitsubishi и его 64-летнюю пассажирку также увезли в больницу. Об этом пишет “Царьград”.


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