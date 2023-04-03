 

Приемные дочери Мадонны показали наряды, связанные своими руками

03.04.2023, 18:15, Разное
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64-летняя Мадонна вышла на связь с подписчиками, чтобы поделиться творчеством юных дочерей. В своем личном блоге поп-дива опубликовала новые фото, на которых 10-летние Стелла и Эстер позируют в очаровательных вязаных комплектах, созданных своими руками. Похоже, в семье суперзвезды подрастают будущие дизайнеры.

Симпатичный крой, связанный крючком. Сделано Стеллой и Эстер, – написала певица.

Дочери Мадонны – Стелла и Эстер

Всего у Мадонны шестеро детей. 26-летняя Лурдес, первенец Мадонны от тренера по фитнесу Карлоса Леона, строит карьеру модели и певицы, а 22-летний Рокко, сын певицы от режиссера Гая Риччи пробует себя в качестве художника — недавно юноша стал соучредителем собственной галереи Maison Rhed. Также певица воспитывает 17-летнего Дэвида и 16-летнюю Мерси. В ноябре прошлого года они воссоединились всей семьей на День благодарения.

В феврале этого года старший брат Мадонны ушел из жизни после лечения в реабилитационном центре. Спустя несколько дней певица эмоционально прокомментировала кончину родственника.

А в начале марта Мадонна спровоцировала слухи о романе с очередным молодым бойфрендом. Впрочем, ранее СМИ заверяли, что отношения с 29-летним боксером, который тренирует ее детей, были лишь рекламной кампанией его спортивного зала.


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