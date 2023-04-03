Фантастически прикольные профессии в кино: от биоэкзорциста до извлекателя снов

Извлекатели (Леонардо ДиКаприо и компания, «Начало», 2010)

Человек пор фамилии Кобб вместе с небольшой командой единомышленников занимается промышленным шпионажем. Используя тайные военные разработки, он проникает в сознание спящих людей, гуляет по их сновидениям и ворует секретную ценную информацию. Профессия эта называется называется «извлекатель» (extractor). Однажды японский промышленник-миллиардер просит Кобба не украсть, а наоборот, внедрить одну мысль в мозг молодого человека, который вот-вот станет главой конкурирующего концерна. Эта мысль — что империю, доставшуюся парню в наследство от умершего отца, нужно уничтожить. Причем он должен считать, что пришел к этому выводу самостоятельно… Впрочем, совершенно не исключено, что все в фильме Кристофера Нолана, от начала и почти до конца — лишь сон героя Леонардо ДиКаприо, задремавшего во время долгого авиарейса и невольно затащившего в сновидение попутчиков по салону бизнес-класса.

Кадр из фильма “Начало”Киллер, работающий с машиной времени (Джозеф Гордон-Левитт и Брюс Уиллис, «Петля времени», 2012)

Сложносочиненный фантастический фильм Райана Джонсона. В волшебном мире 2072 года профессия киллера претерпела значительные изменения. Теперь клиентов доставляют прямо из будущего (еще лет на тридцать более отдаленного, чем 2072-й), а убийце достаточно выстрелить в голову связанному «клиенту» и потом избавиться от трупа. Циничному герою Джозефа Гордона-Левитта все это кажется очень удобным и прибыльным бизнесом, пока однажды ему не доставляют из будущего его самого, постаревшего и обретшего внешность Брюса Уиллиса. Из сентиментальных соображений Гордон-Левитт не может убить себя — а стало быть, нарушает жесткие условия контракта. Брюс Уиллис же в результате ругается с собственной юной версией, а потом пускается на поиски преступника, который в будущем погубит его нежно любимую жену. Пока что это ребенок, и потерявший остатки морали Уиллис намерен застрелить его, пока он еще маленький.

Кадр из фильма “Петля времени”Биоэкзорцист (Майкл Китон, «Битлджус», 1988)

Воистину редчайшая профессия не только в нашем мире, но и в кинематографе. Герои фильма Тима Бертона — супружеская пара, погибшая в автокатастрофе и вернувшаяся в свой милый особнячок в качестве привидений. В доме скоро заводятся новые жильцы, с которыми они никак не могут поладить. И супруги решают напугать их так сильно, чтобы они сами покинули жилище. Для чего прибегают к услугам мелкого беса по кличке Бетельгейзе, что на американский манер проще произнести как Битлджус (то есть буквально «жучиный сок»). Если обычные экзорцисты изгоняют демонов, то Битлджюс позиционирует себя как «биоэкзорцист», и изгоняет из домов живых людей. Впрочем, вскоре супруги очень пожалеют, что связались с этим чудовищем, несущим хаос…

Кадр из фильма “Битлджус”Стиратель воспоминаний (Том Уилкинсон, Марк Руффало, Элайджа Вуд, «Вечное сияние чистого разума», 2004)

Еще одна замечательная технология позволяет проникнуть в мозг человека и убрать оттуда те или иные мучительные воспоминания. Занимается этим фирма с подходящим названием «Лакуна». Процедура безболезненная, но длительная; к ней часто прибегают несчастные влюбленные, которые мечтают забыть тех, кто их бросил. Например, герой Джима Кэрри, парень по имени Джоэл Бэриш, хочет уничтожить все воспоминания о девушке Клементине (Кейт Уинслет). И, пока ему в голове ликвидируют все их свидания и ссоры, понимает, что все еще любит ее…

Кадр из фильма “Вечное сияние чистого разума”Донор генов (Джуд Лоу, «Гаттака», 1997)

Стильный фантастический фильм Эндрю Никкола сейчас, кажется, слегка подзабыт, и очень напрасно. Во-первых, он действительно стоит просмотра, во-вторых, мы все ближе к тому прекрасному будущему, где разворачивается действие. В этом мире ученые научились задавать эмбрионам идеальные гены. Родители могут выбрать своему ребеночку любой цвет волос и черты лица; а самое главное, все, что ответственно за болезни и неприятности, от рака до облысения, от душевных заболеваний до склонности к кариесу, начисто вымарывается из генома. Получаем безупречно здоровое дитя, которое вырастает в суперчеловека. Вот только герою Итана Хоука не повезло: он появился на свет обычным способом, по старинке. При этом страстно мечтает полететь в космос. А туда берут только генно-модифицированных. Но герой находит выход: связывается с героем Джуда Лоу, который как раз идеален, только наполовину парализован после несчастного случая. И Лоу (не бесплатно, естественно) начинает снабжать Хоука своими кровью, мочой, волосами — всем, что можно отнести на анализ, чтобы притвориться идеальным кандидатом в космонавты… Если бы не паралич — вот она, работа мечты для любого лентяя.

Кадр из фильма “Гаттака”