Скандалы: «Газпромбанк» и ФНС нашли новых союзников в банкротстве «Каюм Нефти» ХМАО

АСВ не получит миллиарды нефтяников

Главные оппоненты госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в судебных разбирательствах кредиторов работающей на территории ХМАО «Каюм Нефти» получили новых союзников. Неожиданным для участников рынка против АСВ на последнем заседании стало выступление конкурсного управляющего нефтяного актива Алексея Посашкова. Антикризисный менеджер компании наравне с «Газпромбанком», ФНС и бывшим гендиректором Александром Барыбкиным настаивал на отказе агентству включить еще сотни миллионов в конкурсную массу банкротящейся организации.

Действия управленца наблюдатели уже связали с возможной оппозицией внутри АСВ, а также с попытками «новых хозяев» «Каюм Нефти» сохранить компанию в качестве действующего актива. Тем временем позицию фискалов и Посашкова участники рынка уже назвали «игрой против государства». Как оказалось, из всех исковых требований госкорпорации о взыскании средств с должников банка «Югра» в конкурсную массу поступило только 1,57 миллиарда рублей. При этом платежи АСВ вкладчикам насчитывают десятки миллиардов.

Восьмой арбитражный апелляционный суд отказал банку «Югра» в лице АСВ включить в реестр требований кредиторов АО «Каюм Нефть» (размещенный в ХМАО актив ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл») задолженность в размере 11,6 млрд рублей. Речь идет о просроченных выплатах по кредитам и процентам по ним.

Как следует из документов, в своих требованиях финансисты ссылаются на кредитные договоры ООО «Восток», ООО «Билдинг Групп», ООО «Аксиома», ООО «Ритм» и поручительства, предоставленные «Каюм Нефтью». В обосновании апелляционной жалобы банк «Югра» ссылается на то, что до марта 2021 года у финансово-кредитной организации отсутствовало материальное право требовать от АО «Каюм Нефть» исполнения обязательств по договорам поручительства. При этом банк настаивает на том, что срок исковой давности по требованиям не истек.

Впрочем, суд в очередной раз не поддержал позицию АСВ (является конкурсным управляющим банка «Югра». – Прим. ред.) в отношении 11,6 млрд рублей. В начале текущего года арбитраж ХМАО отказал госкорпорации в исковых требованиях. Такой поворот событий позволил наблюдателям характеризовать АСВ как «самую безуспешную организацию в списке противостоящих Алексею Хотину».

«Если вспоминать всю историю разбирательств, то именно АСВ начало войну и отобрало у Хотина банк «Югра» и фактически участвовало в недавней смене власти на «Каюм Нефти». Интересна в последних разбирательствах и позиция конкурсного управляющего нефтяной компанией Алексея Посашкова. Сегодня он выступает в оппозиции к АСВ, и по сути, является союзником других участников спора – «Газпромбанка», ФНС и даже бывшего гендиректора «Каюм Нефти» Александра Барыбкина, которого называют одноклассником Хотина», – рассуждают осведомленные участники рынка.

Подтверждением этих слов выступают детали разбирательства, которые отражены в постановлении суда. И «Газпромбанк», и фискалы, и экс-гендиректор нефтяного актива – и что удивительно, Посашков – единогласно просили оставить принятый ранее судебный акт без изменения, а апелляционную жалобу банка «Югра» в лице АСВ – без удовлетворения.

«Что это? Оппозиция и разные команды внутри АСВ? Или Посашков уже работает на новых хозяев «Каюм Нефти» после изгнания оттуда управленцев и охраны Хотина?» – задаются вопросом наблюдатели.

Напомним, еще в декабре прошлого года объекты нефтяной компании вышли из-под физического контроля Алексея Хотина . Тогда сообщалось о силовом захвате приемо-сдаточного пункта, пункта налива нефти и промысла компании в Урае. В числе возможных интересантов назывались конечные собственники «НЗНП Трейд», ранее входившей в группу «Юг Руси» Сергея Кислова. При этом особую роль в операции инсайдеры отвели АСВ, через которое, вероятно, и действовали бенефициары.

Позже появилась информация об обновлении управленческого состава проблемного актива. Примечательно, что помимо планов по привлечению к работе людей, ранее, по оценкам наблюдателей, «верой и правдой служивших экс-банкиру», в списке появились и услуги фирмы ООО «АМПАРО групп». Предполагалось, что сотрудничество обойдется «Каюм Нефти» в 18,3 млн рублей. Эти деньги, по версии собеседников издания, могут стать реальным вознаграждением Посашкова за работу на банкротящуюся организацию.

Вместе с тем происходящие события спровоцировали представителей профсообщества говорить об обострении борьбы между кредиторами и потерпевшими, которым нужны одни и те же деньги в одних и тех же спорах и делах. «И вот уже противоречия между АСВ, «Газпромбанком» , Сбербанком, «Альфа-Банком» , ВТБ и ФНС. Теперь еще и внутри Агентства по страхованию вкладов. Безусловно, и «Газпромбанку», и налоговикам, и тем более новым эксплуатантам «Каюм Нефти» не хотелось бы делиться с АСВ такой существенной суммой, ведь компания со всем ее железом и нарисованными запасами имеет конкретную реальную стоимость – не более 50 миллиардов рублей. И 11,6 миллиарда, на которые претендует АСВ, отберут как минимум четверть, а то и треть стоимости компании. На всех денег не хватит», – делают выводы финансовые аналитики.

Чью именно позицию занял конкурсный управляющий, участники рынка пока могут лишь предполагать. При этом большая часть аргументов указывает именно на новых хозяев «Каюм Нефти». «Им, впрочем, как и остальным участникам процесса, не выгодно отдавать все деньги АСВ. Промысел работает, добыча ведется, новые контракты заключаются. Хотя очевидно, что без участия госкорпорации они не могли зайти на объекты. И Посашков может быть тому доказательством. В видео с моментами захвата компании отчетливо фигурирует человек, похожий на конкурсного управляющего», – вспоминают очевидцы событий.

В то же время собеседники издания указывают на интересное исследование Forbes по вопросу сумм и процессов вокруг Хотина и его бизнесов. Ситуация, с их слов, везде идентична: компании банкротятся, схема владения размыта между аффилированными структурами, суды переходят по жалобам или апелляциям из инстанции в инстанцию, дела затягиваются. Но окончательно не разваливаются, так как связи очевидны.

«У СК при желании выигрываются все уголовные дела, когда они предъявляют обвинения конкретным гендиректорам типа Лагвинца в «Дулисьме», Барыбкина в «Каюм Нефти» или Патрушева в «Негуснефти». Деньги сразу находятся, хотя речь идет о тех же миллиардах. Что касается АСВ, то сегодня все его оппоненты, по сути, играют против государства. Именно АСВ выплатило 179 миллиардов рублей вкладчикам банка «Югра». При этом из всех исков о взыскании средств с должников последнего в конкурсную массу поступило только 1,57 миллиарда рублей», – резюмируют активные наблюдатели событий.