Инфляция в Турции снизилась до 50%

Турецкий институт статистики (Turkstat) сообщил, что мартовская инфляция составила 50,5%. Это меньше февральского показателя в 55,2%.

Этот показатель ниже февральского 55,2% и ниже прогноза аналитиков Bloomberg, которые ожидали, что мартовский ИПЦ составит 51,3%.Согласно релизу, снижение инфляции было вызвано падением цен на обувь и одежду. В феврале эти цены снизились на 1,92% по сравнению с февралем. Цены на продукты питания в стране продолжают расти. За последний месяц цены на безалкогольные напитки и продукты питания выросли еще на 3,84%, а за весь год – на 67,9%.

После достижения 85,5% в октябре прошлого года, уровень инфляции в Турции снижается пятый месяц подряд. Это самый низкий уровень с 1998 года.