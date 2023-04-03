 

Инфляция в Турции снизилась до 50%

03.04.2023, 17:35, Разное
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Турецкий институт статистики (Turkstat) сообщил, что мартовская инфляция составила 50,5%. Это меньше февральского показателя в 55,2%.

Этот показатель ниже февральского 55,2% и ниже прогноза аналитиков Bloomberg, которые ожидали, что мартовский ИПЦ составит 51,3%.Согласно релизу, снижение инфляции было вызвано падением цен на обувь и одежду. В феврале эти цены снизились на 1,92% по сравнению с февралем. Цены на продукты питания в стране продолжают расти. За последний месяц цены на безалкогольные напитки и продукты питания выросли еще на 3,84%, а за весь год – на 67,9%.

После достижения 85,5% в октябре прошлого года, уровень инфляции в Турции снижается пятый месяц подряд. Это самый низкий уровень с 1998 года.


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