 

Годовой уровень инфляции был ниже 4% в первом квартале 2023 года

03.04.2023, 17:35, Разное
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По словам Алексея Заботкина, заместителя председателя Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже 4%. Он отметил, что показатель может перейти от роста к росту в мае и может достичь 5-7% в конце текущего года.

“Согласно нашему февральскому прогнозу, к концу квартала инфляция была ниже 4%. По словам Заботкина, “мы считаем, что после майских и июньских очень низких значений инфляции, которые начнут учитываться в расчетах, годовой уровень инфляции будет расти, и наш прогноз на год – 5-7%”, – сказал он журналистам.

Росстат сообщил, что за неделю с 21 марта по 27 марта инфляция составила 0,05%. Инфляция в РФ за тот же период времени замедлилась до 4,3%. По прогнозам Центробанка, к 2023 году инфляция в РФ снизится до 5-7%.


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