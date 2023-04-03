Годовой уровень инфляции был ниже 4% в первом квартале 2023 года

По словам Алексея Заботкина, заместителя председателя Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже 4%. Он отметил, что показатель может перейти от роста к росту в мае и может достичь 5-7% в конце текущего года.

“Согласно нашему февральскому прогнозу, к концу квартала инфляция была ниже 4%. По словам Заботкина, “мы считаем, что после майских и июньских очень низких значений инфляции, которые начнут учитываться в расчетах, годовой уровень инфляции будет расти, и наш прогноз на год – 5-7%”, – сказал он журналистам.

Росстат сообщил, что за неделю с 21 марта по 27 марта инфляция составила 0,05%. Инфляция в РФ за тот же период времени замедлилась до 4,3%. По прогнозам Центробанка, к 2023 году инфляция в РФ снизится до 5-7%.