 

На своем заседании 28 апреля Центробанк рассмотрит решения членов ОПЕК+

03.04.2023, 17:35, Разное
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На заседании 28 апреля Центральный банк рассмотрит решения членов ОПЕК+. Алексей Заботкин, заместитель председателя ЦБ, заявил, что Совет директоров примет решение о ключевой процентной ставке на заседании 28 апреля. Это решение будет принято на основе новых данных.

Алексей Заботкин также сообщил, что последние решения членов ОПЕК+ о снижении добычи нефти будут учтены при обновлении макропрогноза на апрель. Не секрет, что февральские данные были очень близки к недельным. Однако в январе месячные данные сильно отличались от того, что мы видели в недельных данных. Заботкин заявил журналистам, что невозможно делать какие-либо выводы относительно мартовской инфляции, пока мы не получим полные месячные данные. Интерфакс цитирует Заботкина.

Банк РФ опубликует данные о недельной и месячной инфляции до заседания 28 апреля. Он также планирует опубликовать данные о динамике ВВП РФ в 2022 году и данные платежного баланса за первый квартал 2023 года. Будет много информации о российской экономике. Она также быстро меняется под влиянием внешних условий. Вы видите, что за выходные были новые решения ОПЕК и цены на нефть. “Мы все это рассмотрим”, – сказал г-н Заботкин.

17 марта состоялось последнее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% уже четвертое заседание подряд. По прогнозам регулятора, годовой уровень инфляции в условиях эффекта высокой базы 2022 года временно снизится до 4%.

2 апреля Алжир, Казахстан, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, а также Россия, Саудовская Аравия объявили о добровольном сокращении добычи нефти. Сокращение составит 1 000 000 баррелей в день с мая до конца этого года. Россия, однако, продолжит начатую в марте программу сокращения добычи на 500 000 баррелей.


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