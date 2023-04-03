От металлика до омбре: какой маникюр будет в моде этой весной

Весна 2023 года принесет нам много новинок маникюра. Мы увидим достаточно много интересных и стильных вариантов нейл-арта, которые никого не оставят равнодушным.

Актуальными будут как новые вирусные варианты маникюра, так и нестареющая классика, но со свежими современными нотками. Например, интересным вариантом станет микрофренч с тонким кончиком вместо обычной формы полумесяца.

Также красиво смотрится яркий и красочный маникюр. Весной мы сможем увидеть небесно-голубые, лавандовые и мятно-зеленые ногти с перламутровой или бархатной отделкой, а не со стандартным глянцевым покрытием. Все это в тренде.

Вот несколько отличных и модных идей маникюра, которые никого не оставят равнодушным.

Металлик

В этом году большой популярностью будет пользоваться тонкое и красивое сияние. Вместо сплошной отделки лучше всего использовать фольгу. Это интересное решение, которое помогает придать маникюру трехмерный вид.

Стоит нанести на каждый ноготь частички фольги в качестве точечных элементов декора.

Пастельные тона

Пастельные тона являются самым настоящим фаворитом весны, который никого не оставляет равнодушным.

Пришло время отказаться от однотонного глянцевого маникюра и поэкспериментировать с довольно интересными покрытиями, такими как хром или бархат. Для создания хромового покрытия нужно нанести пару слоев лака и покрыть хромовой пудрой при помощи специальной губки. Для бархатного покрытия нужно нанести слой магнитного лака для ногтей.

Омбре

Эффект омбре выглядит действительно очень круто и стильно. Можно сделать его довольно интересным. Большее количество цвета должно быть сконцентрировано на кончиках.

Нужно взять небольшую мягкую губку и нанести на кончики более темный оттенок, постепенно делая его светлее по направлению к кутикуле. Можно использовать самые различные цветовые комбинации.

Микрофренч

Классический французский маникюр стал более минималистичным этой весной. Микрофренч выглядит просто восхитительно и очень стильно.

Такой маникюр будет пользоваться огромной популярностью на протяжении нескольких месяцев.

Молочные ногти

Красивые и здоровые ногти никогда не выходят из моды, и эта весна не стала исключением.

Прозрачный перламутровый маникюр является отличным решением для всех тех, кто ценит минимализм. Чтобы придать ногтям молочный оттенок, нужно нанести 1-2 слоя глянцевого нежно-розового лака.

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Французское омбре

Если нравится французский маникюр и омбре, то не стоит выбирать, а можно совместить эти два дизайна между собой.

Такое сочетание выглядит просто восхитительно. Эффект омбре помогает добавить легкости и убрать слишком резкий контраст.

Чтобы размыть линии, нужно наносить слои лака как можно тоньше. Это позволит создать градиентный переход. Это поможет смешать несколько цветов и придать маникюру особый гламур.

Цветы

Цветочные принты идеально подходят для весеннего сезона. Такой нейл-арт поможет привлечь дополнительное внимание к рукам и выглядит просто восхитительно.

Можно прорисовать узоры кисточкой или использовать уже готовые наклейки.

Черный маникюр

Если хочется чего-то достаточно насыщенного и эффектного, то стоит выбрать черный лак, нанеся его на ногтевую пластину, выполненную в форме шпилек.

Для большего блеска можно добавить металлическую отделку. Также можно использовать черный цвет в качестве акцентного или сделать френч с темными оттенками.

Негативное пространство

Это достаточно элегантный и привлекательный вариант маникюра. Можно покрыть весь ноготь прозрачным лаком или нанести его только на половину ногтевой пластины.

Дополнительно можно нарисовать различные замысловатые узоры при помощи тонкой кисточки.