От металлика до омбре: какой маникюр будет в моде этой весной
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Весна 2023 года принесет нам много новинок маникюра. Мы увидим достаточно много интересных и стильных вариантов нейл-арта, которые никого не оставят равнодушным.
Актуальными будут как новые вирусные варианты маникюра, так и нестареющая классика, но со свежими современными нотками. Например, интересным вариантом станет микрофренч с тонким кончиком вместо обычной формы полумесяца.
Также красиво смотрится яркий и красочный маникюр. Весной мы сможем увидеть небесно-голубые, лавандовые и мятно-зеленые ногти с перламутровой или бархатной отделкой, а не со стандартным глянцевым покрытием. Все это в тренде.
Вот несколько отличных и модных идей маникюра, которые никого не оставят равнодушным.
Металлик
В этом году большой популярностью будет пользоваться тонкое и красивое сияние. Вместо сплошной отделки лучше всего использовать фольгу. Это интересное решение, которое помогает придать маникюру трехмерный вид.
Стоит нанести на каждый ноготь частички фольги в качестве точечных элементов декора.
Пастельные тона
Пастельные тона являются самым настоящим фаворитом весны, который никого не оставляет равнодушным.
Пришло время отказаться от однотонного глянцевого маникюра и поэкспериментировать с довольно интересными покрытиями, такими как хром или бархат. Для создания хромового покрытия нужно нанести пару слоев лака и покрыть хромовой пудрой при помощи специальной губки. Для бархатного покрытия нужно нанести слой магнитного лака для ногтей.
Омбре
Эффект омбре выглядит действительно очень круто и стильно. Можно сделать его довольно интересным. Большее количество цвета должно быть сконцентрировано на кончиках.
Нужно взять небольшую мягкую губку и нанести на кончики более темный оттенок, постепенно делая его светлее по направлению к кутикуле. Можно использовать самые различные цветовые комбинации.
Микрофренч
Классический французский маникюр стал более минималистичным этой весной. Микрофренч выглядит просто восхитительно и очень стильно.
Такой маникюр будет пользоваться огромной популярностью на протяжении нескольких месяцев.
Молочные ногти
Красивые и здоровые ногти никогда не выходят из моды, и эта весна не стала исключением.
Прозрачный перламутровый маникюр является отличным решением для всех тех, кто ценит минимализм. Чтобы придать ногтям молочный оттенок, нужно нанести 1-2 слоя глянцевого нежно-розового лака.
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Французское омбре
Если нравится французский маникюр и омбре, то не стоит выбирать, а можно совместить эти два дизайна между собой.
Такое сочетание выглядит просто восхитительно. Эффект омбре помогает добавить легкости и убрать слишком резкий контраст.
Чтобы размыть линии, нужно наносить слои лака как можно тоньше. Это позволит создать градиентный переход. Это поможет смешать несколько цветов и придать маникюру особый гламур.
Цветы
Цветочные принты идеально подходят для весеннего сезона. Такой нейл-арт поможет привлечь дополнительное внимание к рукам и выглядит просто восхитительно.
Можно прорисовать узоры кисточкой или использовать уже готовые наклейки.
Черный маникюр
Если хочется чего-то достаточно насыщенного и эффектного, то стоит выбрать черный лак, нанеся его на ногтевую пластину, выполненную в форме шпилек.
Для большего блеска можно добавить металлическую отделку. Также можно использовать черный цвет в качестве акцентного или сделать френч с темными оттенками.
Негативное пространство
Это достаточно элегантный и привлекательный вариант маникюра. Можно покрыть весь ноготь прозрачным лаком или нанести его только на половину ногтевой пластины.
Дополнительно можно нарисовать различные замысловатые узоры при помощи тонкой кисточки.
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