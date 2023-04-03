 

От металлика до омбре: какой маникюр будет в моде этой весной

03.04.2023, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весна 2023 года принесет нам много новинок маникюра. Мы увидим достаточно много интересных и стильных вариантов нейл-арта, которые никого не оставят равнодушным.

Актуальными будут как новые вирусные варианты маникюра, так и нестареющая классика, но со свежими современными нотками. Например, интересным вариантом станет микрофренч с тонким кончиком вместо обычной формы полумесяца.

Также красиво смотрится яркий и красочный маникюр. Весной мы сможем увидеть небесно-голубые, лавандовые и мятно-зеленые ногти с перламутровой или бархатной отделкой, а не со стандартным глянцевым покрытием. Все это в тренде.

Вот несколько отличных и модных идей маникюра, которые никого не оставят равнодушным.

Металлик

В этом году большой популярностью будет пользоваться тонкое и красивое сияние. Вместо сплошной отделки лучше всего использовать фольгу. Это интересное решение, которое помогает придать маникюру трехмерный вид.

Стоит нанести на каждый ноготь частички фольги в качестве точечных элементов декора.

Пастельные тона

Пастельные тона являются самым настоящим фаворитом весны, который никого не оставляет равнодушным.

Пришло время отказаться от однотонного глянцевого маникюра и поэкспериментировать с довольно интересными покрытиями, такими как хром или бархат. Для создания хромового покрытия нужно нанести пару слоев лака и покрыть хромовой пудрой при помощи специальной губки. Для бархатного покрытия нужно нанести слой магнитного лака для ногтей.

Омбре

Эффект омбре выглядит действительно очень круто и стильно. Можно сделать его довольно интересным. Большее количество цвета должно быть сконцентрировано на кончиках.

Нужно взять небольшую мягкую губку и нанести на кончики более темный оттенок, постепенно делая его светлее по направлению к кутикуле. Можно использовать самые различные цветовые комбинации.

Микрофренч

Классический французский маникюр стал более минималистичным этой весной. Микрофренч выглядит просто восхитительно и очень стильно.

Такой маникюр будет пользоваться огромной популярностью на протяжении нескольких месяцев.

Молочные ногти

Красивые и здоровые ногти никогда не выходят из моды, и эта весна не стала исключением.

Прозрачный перламутровый маникюр является отличным решением для всех тех, кто ценит минимализм. Чтобы придать ногтям молочный оттенок, нужно нанести 1-2 слоя глянцевого нежно-розового лака.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Французское омбре

Если нравится французский маникюр и омбре, то не стоит выбирать, а можно совместить эти два дизайна между собой.

Такое сочетание выглядит просто восхитительно. Эффект омбре помогает добавить легкости и убрать слишком резкий контраст.

Чтобы размыть линии, нужно наносить слои лака как можно тоньше. Это позволит создать градиентный переход. Это поможет смешать несколько цветов и придать маникюру особый гламур.

Цветы

Цветочные принты идеально подходят для весеннего сезона. Такой нейл-арт поможет привлечь дополнительное внимание к рукам и выглядит просто восхитительно.

Можно прорисовать узоры кисточкой или использовать уже готовые наклейки.

Черный маникюр

Если хочется чего-то достаточно насыщенного и эффектного, то стоит выбрать черный лак, нанеся его на ногтевую пластину, выполненную в форме шпилек.

Для большего блеска можно добавить металлическую отделку. Также можно использовать черный цвет в качестве акцентного или сделать френч с темными оттенками.

Негативное пространство

Это достаточно элегантный и привлекательный вариант маникюра. Можно покрыть весь ноготь прозрачным лаком или нанести его только на половину ногтевой пластины.

Дополнительно можно нарисовать различные замысловатые узоры при помощи тонкой кисточки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Что ответили артисты? – Личное мнение

14.11.22 / Мнение: Москва перетирает с ЦРУ: второй раунд переговоров

25.02.23 / Apple обвинили в том, что она вводит пользователей в заблуждение, используя шифрование

20.06.22 / Прикрывшаяся иконой голая женщина прилюдно сверкнула телесами

22.02.22 / Паулина Андреева вспомнила о беременности: “Это настоящее чудо”

21.07.20 / Как заводят дела по статье о финансировании терроризма и почему любой может оказаться в тюрьме?

22.05.21 / Прагматизм женщин-Тельцов очаровывает мужчин-Козерогов: мужчины каких знаков зодиака влюбляются в нас

09.04.22 / Мнение: День победы над коронавирусом?

01.09.21 / Скандалы: Офшорный арест

18.12.20 / Скандалы: «Вышел в туалет и не вернулся»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика