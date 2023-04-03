Весенний педикюр 2023: последние тенденции сезона и самые модные нейл-арты

С наступлением теплых дней мы все больше начинаем задумываться о красивом педикюре. Красота ногтей на ногах имеет огромное значение, поскольку дизайн является составляющей целого образа. Рассмотрим идеи нейл-арта, которые являются трендовыми в весеннем сезоне.

С анималистичным принтом (на главном фото)

Анималистичный принт является трендовым не только в одежде и обуви, его активно используют и в искусстве оформления ногтей. Остановите свой выбор на понравившемся вам варианте (змеиная кожа, панцирь черепахи, леопард и пр.), чтобы сделать свой педикюр максимально привлекательным. А может, вы захотите привлечь внимание черно-белым педикюром, который напоминает окрас далматинца. Это также очень хорошая и оригинальная идея.

Кобальтово-синий педикюр

Этот цвет сегодня в тренде, поэтому вы можете его использовать не только в одежде, косметике и маникюре, но и в педикюре. Покройте все ногти однотонным лаком кобальтово-синего цвета, сделайте акцент на некоторых пальцах или экспериментируйте с градиентом этой цветовой гаммы.

Весенний дизайн в стиле 80-х

Черный базовый цвет является одним из самых стильных и удачных. Такой дизайн был особо популярным в восьмидесятых годах прошлого века. Если вам показалось, что ногти выглядят слишком мрачными на фоне ласкового весеннего солнышка, используйте оригинальный рисунок в качестве яркого акцента (можно оформить принтом один большой ноготь, а все остальными оставить черными, или сделать рисунок на всех ногтях).

Черно-белый френч

Французкий маникюр и педикюр нынче в моде, потому вы можете остановить свой выбор на этом оформлении. Преимущество черно-белого сочетания состоит в том, что такое оформление будет гармонично сочетаться с любой одеждой и обувью. Классика никогда не выходит из моды, поэтому будьте уверены в том, что вы сделали правильный выбор.

Блестящие розовые кончики

Очень стильно и эффектно смотрится педикюр в нюдово-розовом цвете. Оформите его по принципу французского, взяв за основу нюдовый фон и добавив на кончиках блестящие розовые лунки. Можно сделать кончики ровными или, как предлагалось в первом варианте, использовать лунки. Лунный педикюр также сегодня в тренде, поэтому вы можете экспериментировать с дизайном.

С золотом

Также очень нежный педикюр, который поможет вашим пальчикам и ноготкам на ногах смотреться стильно и женственно. Такое оформление можно смело назвать нарядным, поскольку добавление золота всегда добавляет в концепцию праздника. Выберите основной тон, а золотом украсьте только большие пальцы (или несколько других по вашему выбору). Можно также нанести золото на все ноготки по бесцветному лаку или по нежной нюдовой базе (или основе молочного цвета).

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Желейный бордовый педикюр

Если вы устали от яркого красного цвета и хотите, чтобы ногти на ногах смотрелись очень мило и нежно, остановите свой выбор на том варианте. Очень оригинальное покрытие, которое можно назвать универсальным, ведь оно подойдет к любой обуви и наряду.

Розовый хромированный дизайн

Хромированный маникюр и педикюр является трендом нынешнего сезона, он находится на пике популярности, и это заслуженно. Выберите именно розовый цвет, чтобы подчеркнуть красоту и нежность, а также ухоженность пальчиков ваших ног. Данное оформление будет идеально смотреться на любых формах ногтей.

Синий металлик

Металлические оформления сегодня в моде, а синий цвет не только является одним из самых красивых, он актуален именно в том сезоне, поскольку это цвет года. Такие ногти будут великолепно сочетаться с любыми вещами и обувью, они смотрятся нарядно и привлекательно.

Яркий педикюр с разными узорами

По-прежнему в моде маникюр и педикюр с разноцветными ногтями. Вы можете выбрать один узор и предпочесть разные цвета, можете использовать не только разные оттенки, но и узоры. Все зависит от вашего выбора, который однозначно будет правильным. Такое оформление выглядит нарядно, стильно и весело (наверняка поднимет настроение вам и всем, кто увидит этот оригинальный педикюр).

Зелено-голубой с завитками

Очень оригинальный принт, который никого не оставит равнодушным. Ногти смотрятся очень привлекательно, сочетание является трендовым и очень красивым, расцветка подходит под любой наряд. Это цвета весны, свежей зелени и голубого неба, линии также весенние, поскольку они плавные и легкие, как молодые листики и волны на море.