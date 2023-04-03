Свято место пусто не бывает: Павел Воля заменит Урганта в вечернем шоу

После начала

февральских событий 2022 года ведущий Иван Ургант спешно покинул территорию

России. С тех пор приостановились съемки некогда любимого шоу на Первом канале

“Вечерний Ургант”. Но, как говорят, свято место пусто не бывает, и на

экраны готовится выйти другой харизматичный персонаж.

Телеканал ТНТ объявил

о запуске нового вечернего шоу. Название говорит само за себя — “Шоу

Воли”. Павел Воля станет ведущий и автором проекта. Каждую неделю он будет

приглашать звезд и простых людей, чтобы обсудить новости, подвести итоге и,

конечно, приправить все это юмором.

Именно так Павел

Воля заменит Ивана Урганта на рынке вечерних шоу. Тем более, что Павел обещает

эксперименты и свежие форматы. Скорее всего, юморист планирует почерпнуть

вдохновение на ютубе, создавая абсурдные ситуации для гостей.

“Это будет

мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение”, — предвкушает Воля.

На телеканеле ТНТ

ожидается еще одна премьера с участием резидента Comedy Club. Вместе с Ляйсан Утяшевой Павел Воля расскажет зрителям, как выжить в

Дубае. Вновь звезды встретятся с обычными людьми и посоревнуются за право жить

в дорогом отеле.