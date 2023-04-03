 

Потом в Югославию: Собравшуюся петь в распавшейся Чехословакии Вайкуле подняли на смех

03.04.2023, 17:05, Новости дня
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Знаменитая певица уже давно не появляется в России. Артистка любит покичиться своими богатствами и напомнить, как много у нее денег. Печально, что от страны, которая ей все это подарила, она отвернулась. Сейчас Лайма Вайкуле на фоне антироссийских настроений в странах Прибалтики зарабатывает сольными концертами, а еще дает скандальные интервью, в которых поливает грязью Россию, а заодно и Советский Союз.

Не так давно, к примеру, она заявила, что содержала СССР. Это высказывание латвийской певицы не на шутку разгневало не только обычных людей, но и медийных личностей, которые по очереди высмеивали самовлюбленную болтушку. Впрочем, стоит ли серьезно воспринимать все, что говорит артистка, если она до сих пор живет в мире, где существует Чехословакия?

Да-да, именно там она собирается петь в ближайшем будущем – в государстве, которое перестало существовать в 1993 году. Во время интервью Ксения Собчак поинтересовалась у Лаймы Вайкуле, мол, действительно ли у нее мало концертов? Тогда-то звезда и выдала, что ее везде зовут, в том числе и в Чехословакии, которая распалась 30 лет назад.

Из этого можно сделать два вывода: либо артистка не сильна в географии и истории, либо ее зазывают на несуществующие концерты. В итоге в комментариях под видео с этой фразой пользователи подняли на смех певицу и стали оставлять шутки в ее адрес. Потом, пишут люди, Лайме Вайкуле нужно съездить в Югославию.


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