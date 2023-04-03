 

Появились новые кадры с Леди Гагой и Хоакином Фениксом со съемок сиквела “Джокера”

03.04.2023, 16:50, Разное
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В сети появились новые кадры со съемок сиквела фильма “Джокер”, который выходит с подзаголовком “Безумие на двоих”. Певица Леди Гага в образе супергероини Харли Квин с размазанным макияжем и Хоакин Феникс в образе Джокера снимались на лестнице. Примечательно, что на этом же месте танцевал в первой части Феникс.

После выхода первого фильма сцена с танцем быстро стала мемом. Многие зрители возлагают большие надежды на сиквел, а поклонники Гаги и вовсе уже без ума от него. В сеть также попало видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера, который бредет по улице и выглядит весьма потрепанным. Съемки ленты “Джокер: Безумие на двоих” Тодда Филлипса начались в декабре прошлого года. В картине также играют Брендан Глисон и Зази Битц. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.

О том, что Леди Гага воплотит на экране образ возлюбленной и “боевой подруги” Джокера Харли Квин, стало известно летом прошлого года. По словам инсайдеров, фильм получился достаточно жестоким и шокирующим. По сюжету грядущего блокбастера Джокер сбегает из тюрьмы Аркхэм, после чего знакомится с героиней Леди Гаги.

Первый фильм получил 11 номинаций на “Оскар” и был награжден двумя статуэтками в категориях “Лучшая мужская роль” и “Лучшая музыка к фильму”. К слову, для Гаги это не первая совместная работа с режиссером Филлипсом. Он участвовал в производстве музыкальной мелодрамы Брэдли Купера “Звезда родилась”, за роль в которой певицу номинировали на “Оскар”.

Леди Гага и Хоакин ФениксКадр из фильма “Джокер”Кадр из фильма “Джокер: Безумие на двоих”


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