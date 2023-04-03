Астролог Василиса Володина встретилась с поклонниками в Рив Гош в Санкт-Петербурге

В минувшие выходные, 1 апреля, в санкт-петербургском РИВ ГОШ в универмаге “Московский” прошла открытая встреча с астрологом Василисой Володиной. В рамках традиционного паблик-тока от HELLO! и РИВ ГОШ Володина пообщалась с президентом сети Эдгаром Шабановым и рассказала подробнее о том, что уготовили звезды на текущий год.

Астрологический прогноз, тонкости натальных карт и открытый диалог с аудиторией — это далеко не все, что ждало гостей мероприятия. Василиса ответила на вопросы поклонников, а также сфотографировалась с желающими на память.

Василиса Володина и Эдгар ШабановЭдгар ШабановВасилиса Володина