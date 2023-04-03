SRF – даже зелёные в Финляндии одобрили ядерную энергию — лишь бы оторваться от России

Российская спецоперация на Украине и изменения климата заставили Европу изменить свою позицию в сфере энергетики. Одной из первых это сделала Финляндия. Как считает швейцарский телеканал SRF, стране удалось «оторваться» от Москвы благодаря ставке на ядерную энергию. Учитывая ситуацию, даже местные зелёные согласились с тем, что это необходимо.



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В последние годы и месяцы Финляндия не только перестроилась в геополитическом плане и в плане безопасности — Хельсинки также удалось оторваться от Москвы в энергетической политике, считает швейцарский телеканал SRF. Это становится ясно при посещении востока и запада страны, площадь которой примерно равна площади Германии.

Всего несколько лет назад Финляндия в своей энергетической политике во многом зависела от поставок с востока: помимо газа, сюда также входили нефть и древесина. Теперь на переходном этапе последняя будет заменена финским торфом.

Как отмечает SRF, ещё до начала российской спецоперации на Украине Финляндия фактически решила полностью отказаться в будущем от использования вредного для климата энергетического торфа. После того как год назад было прекращено пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, товарные поезда между двумя странами также перестали ходить.

Пограничная станция Вайниккала в 250 км к востоку от столицы Хельсинки, которая ещё недавно играла очень важную роль, теперь практически закрыта и заброшена. Ряд газо- и нефтепроводов, а также давно и активно используемый водный путь, Сайменский канал, были здесь уже давно. Сейчас финские пограничные власти строят вдоль границы забор высотой до 3 м, пишет швейцарский телеканал.

И наоборот, на полуострове Олкилуото, в 250 км к западу от Хельсинки, всё кипит: 17 апреля здесь должна заработать одна из крупнейших в мире атомных электростанций.

После почти 20 лет строительства стоимостью более 12 миллиардов швейцарских франков третий ядерный реактор на полуострове (Олкилуото-1 и 2 были подключены к сети в 1979 и 1982 годах соответственно) сможет восполнить дефицит электроэнергии из РФ — и внести свой вклад в достижение цели Финляндии стать климатически нейтральной к 2035 году.

В последние годы проблема климата заставила зелёных, которые традиционно скептически относились к ядерной энергии и с 1995 года то и дело входили в состав правительств, пересмотреть свою позицию. «Сегодня есть много веских причин не отказываться от атомной энергетики в будущем», — заявил глава парламентской группы зелёных в парламенте Финляндии Атте Харьянне.

Тот факт, что на данный момент в Олкилуото строится первый могильник для высокорадиоактивных отходов, также способствовал переосмыслению позиции Финляндии. С 2025 года здесь на глубине 450 метров будут храниться до 6,5 тыс. тонн ядерных отходов, заключённых в медь, — до тех порьпока радиоактивные элементы не распадутся за 100 тыс. лет.

Как подчёркивает швейцарский телеканал SRF, благодаря широкому политическому компромиссу в финском парламенте по вопросу нехватки электроэнергии, энергетическая политика не является спорным вопросом в текущей избирательной кампании. Выборы в Финляндии состоятся в воскресенье.