Сдавать деньги больше не нужно – Осенью в России стартует федеральная программа по замене штор в школах

1 сентября 2023 года в России будет официально запущена федеральная программа по замене штор в образовательных учреждениях.

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в течение ближайших трёх лет ключевой элемент интерьера планируют обновить во всех школах страны.

– В адрес Минпросвещения поступают тысячи жалоб на поборы в школах и злоупотребления при якобы добровольных пожертвованиях на ремонт класса. Иногда классные руководители действуют от чистого сердца, но очень часто деньги уходят в неизвестном направлении и отчёт об их использовании не предоставляется, – заметил глава ведомства. – В таком случае нам остаётся либо содержать огромное количество проверяющих, которые тоже могут быть в доле, либо устранить сам источник коррупции. Я обратился к главе правительства – он мою идею поддержал, добавив, что дети должны учиться в наилучших условиях.

На замену штор во всех школах страны выделят 3 млрд рублей. Проводить работы будут индивидуальные предприниматели, победившие на открытых тендерах, при этом преимущество получат участники из тех регионов, где расположены учебные заведения.

– Обращаюсь к родителям, сдавать на ремонт класса больше не нужно, если у вас будут требовать деньги на шторы, сразу обращайтесь в правоохранительные органы, – подчеркнул министр просвещения.

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