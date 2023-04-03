Доктор Мясников рассказал про невидимые признаки рака кожи в определенных областях

Доктор Мясников отметил, что пятна рака кожи могут быть обнаружены в местах, не очевидных для невооруженного глаза.

Александр Мясников, известный российский врач, определил пятна на теле, которые могут указывать на меланому. Эти пятна могут быть не видны, и их можно увидеть только при осмотре всего тела. Александр Мясников описал признаки и симптомы рака кожи, скрытого в темных пятнах.

Доктор Абель также упомянул, что пигментация может развиваться под ногтями в виде полос или пятен, что является признаком синяка после травмы.