 

Доктор Мясников рассказал про невидимые признаки рака кожи в определенных областях

03.04.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доктор Мясников отметил, что пятна рака кожи могут быть обнаружены в местах, не очевидных для невооруженного глаза.

Александр Мясников, известный российский врач, определил пятна на теле, которые могут указывать на меланому. Эти пятна могут быть не видны, и их можно увидеть только при осмотре всего тела. Александр Мясников описал признаки и симптомы рака кожи, скрытого в темных пятнах.

Доктор Абель также упомянул, что пигментация может развиваться под ногтями в виде полос или пятен, что является признаком синяка после травмы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.22 / Мнение: Твою мать

25.12.21 / Мнение: Брежнев для Востока

02.12.22 / NTD – лицензия на грязь — британцы платят за возможность покопаться на берегах Темзы в поисках сокровищ

28.06.20 / Зион Кларк – борец с половиной тела

17.12.22 / Мнение: Зависимость от США лишает Европу будущего

20.01.21 / «Из нас делают русских хакеров» – Чем поддержка протрамповской соцсети грозит российской компании?

22.02.23 / Chery представит новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 27 февраля

08.02.22 / Теледебют: Кейт Миддлтон снялась в детском вечернем шоу и прочитала свою любимую сказку

04.02.23 / Франция и Италия предоставят Украине систему ПВО Mamba

11.10.21 / Зеленая подводка для глаз и глянцевые губы: последние тенденции в осеннем макияже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика