Почти 1,2 млн новых МСП зарегистрировано в России с начала 2023 года

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03.04.2023, 16:10, Разное
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В период с января по апрель 2023 года в РФ было создано 1,197 млн новых юридических лиц (МСП) в сфере малого и среднего предпринимательства. К апрелю в стране было зарегистрировано 6,11 млн субъектов МСП. Об этом пишет ТАСС, используя данные Министерства экономики.

Число российских граждан в возрасте до 35 лет, являющихся предпринимателями или самозанятыми, в первом квартале 2023 года составило 4,682 млн человек. Это на 42% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. По данным Минэкономики, с 2019 года наблюдается устойчивый рост предпринимателей моложе 25 лет. В 2019 году он составлял 8%, в 2020 году – 9%, в 2021 году – 11,5%. В 2022 году – 12 процентов. По данным ТАСС, Татьяна Илюшникова, заместитель главы Минэкономики: “Сейчас молодые предприниматели реализуют более 121 000 бизнес-проектов”.


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